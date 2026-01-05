تجمع بزرگ «تا پای جان برای ایران» در اصفهان

تجمع بزرگ مردم ولایتمدار اصفهان با عنوان «تا پای جان برای ایران» با هدف نمایش اتحاد، همدلی و لبیک به رهبری، روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، تجمع بزرگ «تا پای جان برای ایران» روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ در میدان امام حسین(ع) اصفهان برگزار می‌شود.

این تجمع مردمی ساعت ۱۵ در میدان امام حسین(ع) اصفهان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

در همین راستا اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برای دعوت از شهروندان پیامی صادر کرد که در ادامه می‌خوانید:

«اکنون و در یکی از برهه‌های سرنوشت‌ساز و تاریخی میهن عزیزمان ایران، آنچه ریشه‌های درخت تنومند جامعه ما را در برابر تندبادها همچنان محکم نگه داشته، پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های انقلاب مبارک اسلامی و پیروی از رهنمودهای خردمندانه رهبر فقیه و حکیم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله العالی است.

کهن دیار اصفهان، این شهر همیشه سرافراز، با مردمی غیرتمند و ولایتمدار، همواره پیشتاز در میادین ایثار، وحدت و وفاداری به نظام مقدس اسلامی بوده است.

سه‌شنبه شانزدهم دی نیز برگ دیگری از این جلوه‌های با شکوه در اصفهان ورق خواهد خورد و میدان امام حسین(ع)، شاهد تجمع بزرگ مردمی با شعار، «تا پای جان برای ایران» خواهد بود تا بار دیگر همبستگی ملی و عزم راسخ مردم غیور استان در دفاع از حریم ایران اسلامی و بیعت با رهبری معظم انقلاب به نمایش گذاشته شود.

از همه همکاران، هنرمندان، خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان و همه فعالان رسانه‌ای متعهد و دغدغه‌مند اصفهان دعوت می‌ شود که حضور در این رویداد مهم و مردمی را یک وظیفه حرفه‌ای و ملی دانسته و همدلی خود با دیگر اقشار مردم همیشه در صحنه را به نمایش بگذارند.

امید که با پوشش گسترده، دقیق، به ‌موقع و هنرمندانه، تصویری روشن و اثرگذار از این همایش عظیم مردمی ارائه شده و پیام وحدت، امید و بصیرت مخابره شود.

بی‌تردید، رسانه‌های متعهد و مردمی استان اصفهان، با انعکاس باشکوه این حماسه‌سازی، نقش خود را در تثبیت وحدت کلمه و تقویت گفتمان انقلابی در جامعه ایفا خواهند کرد.»