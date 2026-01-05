صفحه خبر لوگوبالا تابناک
حضور میدانی دادستان آمل در محل آتش‌سوزی شرکت کاله

دادستان آمل پس از بازدید میدانی از محل وقوع آتش سوزی در شرکت کاله اعلام کرد: علت اولیه بروز حادثه در شرکت کاله، انجام جوشکاری در یکی از سوله‌ها بوده است.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۱۱
| |
871 بازدید
به گزارش تابناک، حجت الله حاتمی دادستان آمل در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به بازدید میدانی از محل وقوع آتش سوزی در شرکت کاله به همراه استاندار مازندران، اظهار کرد: نیرو‌های آتش نشانی در محل حضور داشته و در حال مهار آتش هستند. 

وی با اشاره به درخواست ارسال یک فروند هواپیمای ایلیوشین برای کمک به مهار آتش در شرکت کاله گفت: هواپیما هم اکنون در حال آبگیری در فرودگاه مهرآباد است. 

دادستان آمل با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات و خسارات جانی نداشته است، گفت: در تلاش هستیم تا آتش به محدوده نزدیک سوله آمونیاک نرسد. 

حاتمی گفت: علت اولیه بروز حادثه در شرکت کاله، انجام جوشکاری در یکی از سوله‌ها بوده است، پس از مهار کامل آتش تحقیقات اولیه انجام خواهد شد. 

وی گفت: برای پیشگیری از بروز خطرات احتمالی بیمارستان همجوار شرکت تخلیه شده و دستور تخلیه روستا‌های با فاصله یک کیلومتر از شرکت کاله نیز صادر شده است. 

