شیوه‌ برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه‌ای شیوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۰۹
| |
764 بازدید
شیوه‌ برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه آزاد

به گزارش تابناک، در اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

پیرو برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای حفظ حداکثری کیفیت آموزشی، اولویت برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۴-۱۴۰۵، به صورت حضوری خواهد بود. با این حال، برای مدیریت شرایط اضطراری استانی (مانند ناترازی انرژی یا شرایط نامناسب جوی و محیطی)، برگزاری امتحانات به صورت ترکیبی (حضوری و برخط) مجاز شمرده می‌شود.

اختیار نهایی تنظیم شیوه‌ اجرا، به رؤسای محترم استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می‌شود. 

ایشان موظفند این تصمیم را با در نظر گرفتن ملاحظات محلی هر واحد دانشگاهی اجرایی نمایند.

دانشگاه آزاد امتحانات دانشجویان حضوری مجازی برگزاری امتحانات
