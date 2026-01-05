صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بی‌اعتنایی مردم و کسبه ساری به فراخوان اعتصاب

با وجود تلاش چند روزه ضدانقلاب و اعلام فراخوان برای تعطیلی و اعتصاب کسبه در سراسر کشور، مردم و کسبه اعتنایی به این فرخوان ها نکردند.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۰۸
| |
2399 بازدید
بی‌اعتنایی مردم و کسبه ساری به فراخوان اعتصاب

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، با وجود تلاش چند روزه ضدانقلاب و اعلام فراخوان برای تعطیلی و اعتصاب کسبه در سراسر کشور، مردم و کسبه اعتنایی به این فرخوان ها نکردند.

خبرنگار تسنیم در ساری امشب گشت و گذاری در چند خیابان اصلی ساری داشت تا پیگیر اعتصاب و تعطیلی مغازه ها باشد، اما صناف به مانند همیشه باز بوده و مردم در حال خرید بودند.

مردم ساری نیز به فراخوان ضدانقلاب برای پیوستن به تجمعات اعتنایی نکردند و ضمن اعلام برائت از اغتشاشگران، خواستار برخورد نیروهای امنیتی با آشوبگران شدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مازندران ساری اعتراضات فراخوان اغتشاشات کسبه بی اعتنایی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تجمع بزرگ «تا پای جان برای ایران» در اصفهان
تصاویر رسانه عربی از اغتشاشات ایران
اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران پذیرفته است / آمریکا بداند این «تو بمیری» از آن «تو بمیری‌ها» نخواهد بود
دادستان کل کشور: پیگیر حق عامه مردم هستیم
شناسایی عاملان تحریک به اغتشاش در فضای مجازی همدان
اظهارات مداخله‌جویانه نتانیاهو درباره حوادث اخیر ایران
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
اعلام موضع پلیس درباره تیراندازی در تجمع هفشجان
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
پزشکیان: شنیدن مطالبات مردم، اصل حکمرانی ماست
کشف سلاح و مهمات از مخفیگاه اغتشاشگران در تهران
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
لغو کنسرت خوانندگان مشهور در تهران و شهرستان‌ها
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۲ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۵ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۲ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005fDw
tabnak.ir/005fDw