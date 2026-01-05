بیاعتنایی مردم و کسبه ساری به فراخوان اعتصاب
با وجود تلاش چند روزه ضدانقلاب و اعلام فراخوان برای تعطیلی و اعتصاب کسبه در سراسر کشور، مردم و کسبه اعتنایی به این فرخوان ها نکردند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، با وجود تلاش چند روزه ضدانقلاب و اعلام فراخوان برای تعطیلی و اعتصاب کسبه در سراسر کشور، مردم و کسبه اعتنایی به این فرخوان ها نکردند.
خبرنگار تسنیم در ساری امشب گشت و گذاری در چند خیابان اصلی ساری داشت تا پیگیر اعتصاب و تعطیلی مغازه ها باشد، اما صناف به مانند همیشه باز بوده و مردم در حال خرید بودند.
مردم ساری نیز به فراخوان ضدانقلاب برای پیوستن به تجمعات اعتنایی نکردند و ضمن اعلام برائت از اغتشاشگران، خواستار برخورد نیروهای امنیتی با آشوبگران شدند.
