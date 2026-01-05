اعزام تیم عملیاتی آتشنشانی تهران به آمل
به گزارش تابناک، جلال ملکی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در پی وقوع آتشسوزی گسترده در یکی از شرکتهای لبنیاتی شهر آمل و با توجه به درخواست نیروی کمکی از سوی مقامات استانی و مدیریت بحران، یک تیم عملیاتی از سازمان آتشنشانی تهران به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: این تیم متشکل از ۱۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین عملیاتی و ۲۵ نفر از نیروهای مجرب و تخصصی آتشنشانی است که به منظور پشتیبانی از عملیات اطفا و کنترل حریق به شهر آمل اعزام شدهاند.
ملکی ادامه داد: مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران نیز به همراه تیم اعزامی در محل حادثه حضور دارد و هماهنگیهای لازم با نیروهای عملیاتی و مسئولان محلی انجام خواهد شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران تأکید کرد: نیروهای اعزامی به محض رسیدن به محل حادثه، عملیات اطفای حریق و ایمنسازی را آغاز خواهند کرد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.