سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از اعزام یک تیم عملیاتی مجهز از پایتخت به شهر آمل، در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در یکی از شرکت‌های لبنیاتی این شهر خبر داد.

به گزارش تابناک، جلال ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در یکی از شرکت‌های لبنیاتی شهر آمل و با توجه به درخواست نیروی کمکی از سوی مقامات استانی و مدیریت بحران، یک تیم عملیاتی از سازمان آتش‌نشانی تهران به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: این تیم متشکل از ۱۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین عملیاتی و ۲۵ نفر از نیروهای مجرب و تخصصی آتش‌نشانی است که به منظور پشتیبانی از عملیات اطفا و کنترل حریق به شهر آمل اعزام شده‌اند.

ملکی ادامه داد: مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران نیز به همراه تیم اعزامی در محل حادثه حضور دارد و هماهنگی‌های لازم با نیروهای عملیاتی و مسئولان محلی انجام خواهد شد.

گردونه شانس بدون پوچ از PS5 تا آیفون17 و بیت کوین 🔥

بچرخونش

گردونه شانس بدون پوچ از PS5 تا آیفون17 و بیت کوین 🔥

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران تأکید کرد: نیروهای اعزامی به محض رسیدن به محل حادثه، عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی را آغاز خواهند کرد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.