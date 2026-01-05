کاله همچنان میسوزد / درخواست استاندار مازندران
استاندار مازندران از نزدیک روند عملیات اطفای حریق در کارخانه آمل را پیگیری و بر بسیج کامل امکانات برای مهار هرچه سریعتر آتش تأکید کرد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه دوشنبه با حضور در محل وقوع آتشسوزی کارخانه کاله در شهرستان آمل، بهصورت مستقیم در جریان روند عملیات اطفای حریق قرار گرفت و دستورات لازم را برای تسریع در مهار آتش صادر کرد.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت بسیج همه دستگاهها، امکانات و نیروهای امدادی، خواستار اطفای هرچه سریعتر آتشسوزی و جلوگیری از گسترش خسارات احتمالی شد.
یونسی رستمی همچنین تیمی تخصصی را مأمور اطفای کامل حریق، بررسی دقیق علل وقوع حادثه و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده کرد.
بررسیها حاکی از آن است که علت اولیه آتشسوزی، سهلانگاری در انجام عملیات جوشکاری در مجاورت مواد آتشزا بوده که منجر به وقوع حریق اولیه و گسترش آن در بخشهایی از کارخانه شده است.
