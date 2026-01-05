صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستور تخلیه در شعاع هزار متری شرکت کاله

فرماندار آمل از صدور دستور تخلیه اضطراری ساختمان‌های مناطق پیرامونی مجتمع شرکت کاله آمل تا شعاع هزار متر خبر داد و گفت: با توجه به احتمال گسترش آتش‌سوزی و سرایت آتش به واحدهای مسکونی، دستور تخلیه اضطراری واحدهای تجاری و مسکونی در شعاع هزار متری شرکت کاله تا زمان مهار آتش صادر شده است.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۰۰
| |
7084 بازدید
دستور تخلیه در شعاع هزار متری شرکت کاله

به گزارش تابناک، مصطفی سوادکوهی امشب -دوشنبه- در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: هرچند که عملیات مهار آتش با تمام توان در حال انجام است، اما بر اساس توصیه‌های ایمنی کارشناسان آتش‌نشانی حاضر در محل و با توحه به گستردگی و حجم آتش، برای پیشگیری از خسارات جانی و جلوگیری از آسیب به ساکنان مناطق مسکونی و تجاری پیرامون این مجتمع، اعلام شد که همه واحدهای مسکوتی و تجاری در شعاع هاگزار متری شرکت کاله تا زمان مهار آتش این منطقه را ترک کنند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق دهیاری و بخشداری به اهالی این محدوده از جمله ساکنان روستای سوته‌کلا که در همسایگی شرکت کاله قرار دارد انجام شده و در حال حاضر اهالی به صورت ایمن و با حضور نیروهای راهور و فراجا در حال خروج از این محدوده هستند.

فرماندار آمل خاطرنشان کرد: تیم‌های تخصصی آتش‌نشانی از شهرستان آمل و سایر شهرستان‌ها با تمام توان مشغول انجام عملیات مهار آتش هستند و با پیگیری‌های استاندار و طبق تاکید معاون اول رئیس‌جمهور در صورت نیاز از ظرفیت استان‌های همسایه نیز برای مهار آتش کمک گرفته می‌شود.

گفتنی است، آتش‌سوزی در مجتمع تولید لبنیات کاله آمل از حوالی ساعت ۱۶ امروز فعالیت این مجموعه را مختل کرد و دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی نیز آسمان مناطقی از شهر آمل را فرا گرفته است.

شرکت لبنیات کاله بزرگ‌ترین واحد تولید مواد غذایی در مازندران و یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های لبنی کشور به شمار می‌آید که بیش از ۲ هزار نفر در آن مشغول کار هستند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمل کارخانه کاله آتش سوزی کارخانه کاله آتش نشانی دستور تخلیه
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستور عارف درباره آتش‌سوزی کارخانه کاله
حضور میدانی دادستان آمل در محل آتش‌سوزی شرکت کاله
اعزام تیم عملیاتی آتش‌نشانی تهران به آمل
کاله همچنان می‌سوزد / درخواست استاندار مازندران
جزئیات آتش سوزی مهیب در کارخانه کاله آمل
تصاویر دیگر از آتش‌سوزی کارخانه کاله آمل
مهار آتش در انبار ۷۰۰۰ متری کارخانه کاله
تصویری متفاوت از آتش‌سوزی کارخانه کاله آمل
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۲ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۵ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۲ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005fDo
tabnak.ir/005fDo