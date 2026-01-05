دستور تخلیه در شعاع هزار متری شرکت کاله
به گزارش تابناک، مصطفی سوادکوهی امشب -دوشنبه- در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: هرچند که عملیات مهار آتش با تمام توان در حال انجام است، اما بر اساس توصیههای ایمنی کارشناسان آتشنشانی حاضر در محل و با توحه به گستردگی و حجم آتش، برای پیشگیری از خسارات جانی و جلوگیری از آسیب به ساکنان مناطق مسکونی و تجاری پیرامون این مجتمع، اعلام شد که همه واحدهای مسکوتی و تجاری در شعاع هاگزار متری شرکت کاله تا زمان مهار آتش این منطقه را ترک کنند.
وی افزود: اطلاعرسانیهای لازم از طریق دهیاری و بخشداری به اهالی این محدوده از جمله ساکنان روستای سوتهکلا که در همسایگی شرکت کاله قرار دارد انجام شده و در حال حاضر اهالی به صورت ایمن و با حضور نیروهای راهور و فراجا در حال خروج از این محدوده هستند.
فرماندار آمل خاطرنشان کرد: تیمهای تخصصی آتشنشانی از شهرستان آمل و سایر شهرستانها با تمام توان مشغول انجام عملیات مهار آتش هستند و با پیگیریهای استاندار و طبق تاکید معاون اول رئیسجمهور در صورت نیاز از ظرفیت استانهای همسایه نیز برای مهار آتش کمک گرفته میشود.
گفتنی است، آتشسوزی در مجتمع تولید لبنیات کاله آمل از حوالی ساعت ۱۶ امروز فعالیت این مجموعه را مختل کرد و دود غلیظ ناشی از آتشسوزی نیز آسمان مناطقی از شهر آمل را فرا گرفته است.
شرکت لبنیات کاله بزرگترین واحد تولید مواد غذایی در مازندران و یکی از بزرگترین مجموعههای لبنی کشور به شمار میآید که بیش از ۲ هزار نفر در آن مشغول کار هستند.