مهار آتش در انبار ۷۰۰۰ متری کارخانه کاله

آتش‌سوزی گسترده در یکی از انبارهای شرکت کاله در آمل شامگاه امروز تحت کنترل نیروهای آتش‌نشانی قرار گرفت و از سرایت شعله‌ها به بخش‌های دیگر مجموعه جلوگیری شد.

به گزارش تابناک، علیرضا اکبری رئیس سازمان آتش‌نشانی آمل، اکبری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حادثه از بخش تأسیساتی انبار آغاز شد، جایی که عملیات جوشکاری در حال انجام بود. پیش از رسیدن نیروهای عملیاتی، آتش به دلیل حجم بالای کارتن‌های بسته‌بندی مواد لبنی تا حدی گسترش یافته بود.

وی افزود: انبار حادثه‌دیده حدود ۷ هزار متر مربع وسعت دارد و تراکم بالای کارتن‌ها و مواد، کنترل حریق را دشوار کرده بود. حضور به‌موقع تیم‌های آتش‌نشانی شهرستان آمل و شهرهای اطراف موجب شد که شعله‌ها تحت کنترل درآیند و از گسترش بیشتر آن جلوگیری شود.

اکبری با اشاره به ادامه عملیات گفت: هم‌اکنون عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل با حساسیت و دقت ویژه در حال انجام است تا مطمئن شویم هیچ نقطه‌ای از آتش فعال باقی نمانده است.

وی در پایان تأکید کرد: هماهنگی نیروهای امدادی و تلاش مستمر تیم‌های عملیاتی نقش کلیدی در کنترل سریع حادثه داشت و شرایط اکنون تحت کنترل کامل قرار دارد.