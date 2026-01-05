اظهارات مداخلهجویانه نتانیاهو درباره حوادث اخیر ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه بار دیگر بر حمایت این رژیم از آنچه او «مبارزه مردم ایران برای آزادی و عدالت» خواند، تاکید کرد.
وی بار دیگر ایران را به تهدید نظامی تهدید و ادعا کرد: « دولت من تصمیم مهم و بزرگی برای حمله به ایران گرفت تا تهدیداتی مانند برنامه هستهای و موشکهای بالستیک را از بین ببرد!»
وی همچنین ایران را تهدید کرد که اگر اراضی اشغالی هدف قرار بگیرد، عواقب آن برای ایران جدی خواهد بود.
نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس همچنین گفت موضع مشترکی با ترامپ علیه برنامه هستهای و موشکهای بالستیک ایران دارد.
نتانیاهو اضافه کرد: دیدار من با ترامپ ششمین دیدار من از زمان روی کار آمدن او بود و ما همکاریهایمان را بیش از هر زمان دیگری تقویت میکنیم.
نتانیاهو همچنین گفت، ترامپ به خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن غزه متعهد است و ما متعهد به بازگرداندن آخرین جسد کشته شدگان خود از غزه هستیم و در حال حاضر روی آن کار میکنیم.