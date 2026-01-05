صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ مشکوک قاضی پرونده فساد نتانیاهو + عکس

مرگ ناگهانی قاضی بنی‌ساگی، رئیس دادگاه بئرالسبع، در نخستین روز‌های سال ۲۰۲۶، جامعه حقوقی اسرائیل را در شوک فرو برد. ساگی مسئول رسیدگی به یکی از حساس‌ترین شاخه‌های پرونده فساد نتانیاهو بود.
کد خبر: ۱۳۵۰۰۸۸
| |
3597 بازدید

مرگ مشکوک قاضی پرونده فساد نتانیاهو + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، قاضی بنی ساگی به‌عنوان مسئول پرونده تزاخی لیور، یکی از حلقه‌های کلیدی پرونده فساد نتانیاهو (معروف به پرونده ۳۰۰۰)، نقش مهمی در روشن شدن ابعاد فساد میلیاردی مرتبط با خرید زیردریایی‌ها و کشتی‌های جنگی از آلمان داشت. این پرونده بار‌ها توجه افکار عمومی و نهاد‌های قضایی را به خود جلب کرده و نام‌های برجسته‌ای از نزدیکان بنیامین نتانیاهو در آن مطرح هستند.

ساگی در ماه‌های اخیر خواستار دسترسی به اسناد محرمانه‌ای شده بود که می‌توانست نقش محوری در اثبات پیوند‌های مالی و سیاسی پرونده داشته باشد. با این حال، در نخستین روز سال ۲۰۲۶، او در یک تصادف جاده‌ای در بزرگراه شماره ۶ جان خود را از دست داد. پلیس این حادثه را ناشی از رانندگی خطرناک و مصرف مواد مخدر توسط راننده خودرو مقابل اعلام کرده است.

با این وجود، چند نکته باعث ایجاد ابهام در این پرونده شده است:
زمان‌بندی حساس: مرگ قاضی درست زمانی رخ داد که جلسات استماع پرونده پایان یافته و صدور حکم نهایی نزدیک بود. این حکم می‌توانست تأثیر مستقیم بر سرنوشت متهمان کلیدی، از جمله داوید شارن، رئیس دفتر سابق نخست‌وزیر، داشته باشد.

توقف روند دادرسی: طبق قوانین، با مرگ قاضی پرونده با تأخیر چند ماهه مواجه می‌شود، زیرا قاضی جدید باید هزاران صفحه مستندات پیچیده را از نو بررسی کند. این تأخیر می‌تواند به نفع متهمانی باشد که از افشای پیوند میان رشوه‌های مالی و تصمیمات کلان سیاسی واهمه دارند.

ابهامات صحنه تصادف: برخورد خودرو از جاده خاکی به بزرگراه در نقطه‌ای کور، سناریویی است که گاهی به عنوان پوششی برای «حذف‌های هدفمند» استفاده می‌شود. این موضوع با سوابق پرونده‌های سیاسی و امنیتی مانند «قطرگیت» که نشان می‌دهد دفتر نخست‌وزیری از شاباک برای کنترل مخالفان استفاده می‌کرد، هم‌خوانی دارد.

با وجود اینکه ارتباط مستقیم این حادثه با دفتر نخست‌وزیری بدون مدارک مستند قابل اثبات نیست، اما روشن است که ذی‌نفعان پرونده ۳۰۰۰ بیشترین بهره را از توقف ناگهانی روند قضایی برده‌اند. این در حالی است که نتانیاهو از هیچ تلاشی برای فرار از محاکمه یا کسب بخشش فروگذار نکرده است. براساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی هنوز مشخص نیست که ادامه رسیدگی به این پرونده به چه کسی واگذار خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دادگاه محاکمه قاضی مرگ مشکوک
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات مداخله‌جویانه نتانیاهو درباره حوادث اخیر ایران
زمان محاکمه نتانیاهو در دادگاه اسرائیل مشخص شد
نتانیاهو از حضور مکرر در دادگاه شکایت کرد!
دادگاه نتانیاهو را احضار کرد
توقف ۱۵ دقیقه ای جلسه محاکمه نتانیاهو با «پیامی فوری»
وقوع درگیری در جلسه محاکمه نتانیاهو
نتانیاهو باز هم از جلسه دادگاه گریخت
نتانیاهو در دادگاه همه چیز را منکر شد
محاکمه نتانیاهو از سر گرفته شد
نتانیاهو در دادگاه: من ۸ سال منتظر این لحظه بودم!
از سرگیری جلسه دادگاه نتانیاهو به اتهام فساد
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۲ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۵ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۲ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005fDc
tabnak.ir/005fDc