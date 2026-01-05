صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
امکان خرید ماهانه یک‌میلیون تومان از کالابرگ به ازای هر فرد

ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان از ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به خانوارهای مشمول دریافت کالابرگ خبر داد و گفت: در چارچوب طرح جدید پرداخت کالابرگ، ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی آغاز شده که حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده به تمامی مشمولان ارسال خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۵۰۰۷۹
| |
29142 بازدید

ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها

به گزارش تابناک، احد رستمی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره افزود: این پیامک‌ها با سرشماره V.Refah ارسال می‌شود و فاقد هرگونه لینک اینترنتی است.

مراقب کلاهبرداران باشید
امکان خرید ماهانه یک‌میلیون تومان از کالابرگ به ازای هر فرد

وی تاکید کرد: با توجه به فعالیت کلاهبرداران، خانوارها مراقب پیامک‌های دارای لینک باشند و بدانند که وزارت رفاه صرفا با ارسال پیامک با سرشماره  ذکر شده، اطلاع‌رسانی می‌کند لذا شهروندان از ورود به لینک‌های آلوده خودداری کنند.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان ضمن یادآوری اینکه بعد از آغاز زمان اجرای طرح که از ۲۰ دی ماه خواهد بود، هموطنان می‌توانند بر اساس زمان بندی اعلامی، با مراجعه به بیش از ۲۶۰ هزار واحد صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ۱۱ قلم کالای اعلامی را خریداری کنند اظهار کرد: هر فرد ماهانه یک میلیون تومان می‌تواند از اعتبار کالابرگ خود خریداری کند این در حالی است که مانده اعتبار کالابرگ‌، به ماه‌های بعد منتقل شده و از بین نمی‌رود، لذا مردم می‌توانند کالای مورد نیاز خود را به صورت تدریجی نیز خریداری کنند.

نحوه استعلام مانده اعتبار کالابرگ

به گفته وی، شهروندان می‌توانند مانده اعتبار  و موجودی کالابرگ خود را از طریق اپلیکیشن "شما"، "بله" و همچنین بدون پرداخت وجه و به صورت رایگان، از فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز استعلام بگیرند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ کالابرگ الکترونیکی خانوارها دهک های درآمدی یارانه
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کدام خانواده ها یارانه ۴ میلیونی نمی گیرند؟
یارانه مستقیم به ۸۶ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود
معاون اجرایی رئیس جمهور:اجرای وعده عدالت یارانه‌ای پزشکیان آغاز شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
واریز یارانه ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر
یارانه زنان باردار و مادران شیرده شارژ شد
واریز ماهیانه ۲ میلیون تومان برای والدین نوزادان
فهرست ۱۱ قلم کالای طرح معیشتی
پول یارانه جدید یک میلیون تومانی از کجا آمده؟!
اعلام زمان نوبت خرید اول کالابرگ
زمان واریز اعتبار ۴ میلیونی کالابرگ
کالابرگ این دهک‌های درآمدی واریز شد
دستور پزشکیان برای بررسی پرداخت کالابرگ به دهک ۱۰
زمان اجرای طرح کالابرگ جدید
کالابرگ الکترونیک سه دهک اول شارژ شد
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۲ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۵ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۲ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005fDT
tabnak.ir/005fDT