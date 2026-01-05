جزئیات آتش سوزی مهیب در کارخانه کاله آمل
به گزارش تابناک به نقل از مهر، مصطفی سوادکوهی گفت: یکی از بخشهای تأسیسات یک شرکت در حال تعمیر و جوشکاری بود که دچار حادثه شد و آتش به یکی از سالنها سرایت کرد و گسترش یافت.
مصطفی سوادکوهی افزود: با پیگیریهای فرمانداری تمام ظرفیت آتش نشانی، هلال احمر شهرستان آمل و شهرهای اطراف برای مهار آتش پای کار آمدهاند
وی ادامه داد: استاندار مازندران با وزارت کشور و نهادهای مربوطه در تهران هماهنگ کرده است تا از همه ظرفیتهای شهرهای اطراف برای مهار آتش استفاده شود
