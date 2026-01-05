صفحه خبر لوگوبالا تابناک
عراقچی: ترامپ از قانون جنگل صحبت می‌کند

امروز مرور و بررسی تحولات جاری بین المللی و موضوعات مربوط به تهاجمات آمریکا و رفتار غیرقانونی و غیرحقوقی ایالات متحده با همه دنیا، در دستورکار بود.
عراقچی: ترامپ از قانون جنگل صحبت می‌کند

 به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در  جمع خبرنگاران پس از حضور در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:

امروز مرور و بررسی تحولات جاری بین المللی و موضوعات مربوط به تهاجمات آمریکا و رفتار غیرقانونی و غیرحقوقی ایالات متحده با همه دنیا، در دستورکار بود.

وقتی که ترامپ با زبان زور از صلح صحبت می کند، در حقیقت از قانون جنگل صحبت می کند و می گوید هر کسی زورش بیشتر باشد، می تواند هر کاری بخواهد انجام دهد. این در حالی است که همگان تلاش داشتند صلح از طریق دیپلماسی و گفتگو به دست بیاید اما چنین موضوعی یعنی از بین بردن همه دستاوردهای جامعه بین‌الملل در طول ۸۰ سال گذشته و بعد از جنگ جهانی دوم که بر اساس آن سعی کردند نظام بین‌الملل را مبتنی بر قانون و حقوق بین‌الملل تنظیم کنند. این امر تحول جدیدی بوده و موجب شده تقریباً همه کشورها و به اصطلاح متفکران روابط بین الملل نسبت به آن مسئله داشته باشند و آن را معضل بدانند.

همچنین در نشست امروز با نمایندگان قوه مقننه، آخرین وضعیت ونزوئلا و آنچه رخ داده مرور شد؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا همچنان برقرار است و سفیر و همکاران ما مشغول به فعالیت هستند؛ بر این اساس اوضاع مرتب رصد می‌شود و از وضعیت اتباع ایرانی در این کشور گزارش داده می شود. اوضاع آنها کاملاً خوب بوده و هیچ مشکلی گزارش نشده و حتی آمادگی برای هر شرایطی نیز وجود دارد.

همچنین در این میان نسبت به موضوع دیپلماسی اقتصادی و اینکه چگونه سیاست خارجی می تواند به تامین نیازهای کشور کمک کند صحبت‌های بسیار خوبی انجام شد. باید اذعان کرد در رابطه با ظرفیت‌های همسایگان و نحوه بهره برداری از آنها نیز صحبت شد.

البته موضوع تحریم‌ها و آخرین وضعیت این امر و اینکه برای رفع محدودیت های ظالمانه باید از چه مسیری حرکت کرد نیز صحبت های بسیار خوبی مطرح شد.

 همکاری‌های بیشتر میان وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از دیگر مسائلی بود که در رابطه با آن تبادل نظر صورت گرفت، بر این اساس با توجه به قرار گرفتن در فصل تدوین بودجه سال آینده، در خصوص بودجه دستگاه دیپلماسی نیز صحبت شد.

