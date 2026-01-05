صفحه خبر لوگوبالا تابناک
روبن آموریم اخراج شد؛ او هم برای شیاطین سرخ «فرشته نجات» نبود!

پس از گمانه‌زنی‌های چند هفته اخیر، بالاخره باشگاه منچستریونایتد به همکاری‌اش با سرمربی پرتغالی پایان داد. بدین ترتیب دوران روبن آموریم روی نیمکت شیاطین سرخ تنها ۱۴ ماه دوام داشت.
کد خبر: ۱۳۵۰۰۷۰
| |
1236 بازدید

روبن آموریم اخراج شد؛ او هم برای شیاطین سرخ «فرشته نجات» نبود!

طبق اعلام باشگاه منچستریونایتد، درن فلچر هدایت موقت این تیم را در بازی چهارشنبه شب با برنلی در هفته بیست‌ویکم لیگ برتر انگلیس بر عهده خواهد داشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تساوی ۱-۱ عصر یکشنبه شیاطین سرخ در خانه لیدزیونایتد از سری رقابت‌های هفته بیستم لیگ برتر انگلیس و در ادامه انتقاد تند روبن آموریم از مدیران این باشگاه، منجر به برکناری این مربی پرتغالی شد که قرار بود با تفکرات و استراتژی‌اش، نجات دهنده منچستری‌ها باشد.

آموریم که در ماه نوامبر ۲۰۲۴ جانشین اریک تنهاخ در منچستریونایتد شد، فصل گذشته که فصلی کابوس‌وار در تاریخ این باشگاه بود، توانست این تیم را تا فینال لیگ اروپا پیش ببرد، اما در نهایت از کسب عنوان قهرمانی بازماندند. این مربی ۴۰ ساله در این مدت در ۶۳ بازی روی نیمکت مربیگری شیاطین سرخ بود و آمار ۲۴ برد، ۱۸ تساوی و ۲۱ باخت را از خود برجای گذاشت.   تیم تحت‌هدایت او در فصل جاری هم با ثبت ۸ برد، ۷ تساوی و ۵ شکست، با ۳۱ امتیاز در رده ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس جای دارد.

طبق اعلام باشگاه منچستریونایتد، درن فلچر هدایت موقت این تیم را در بازی چهارشنبه شب با برنلی در هفته بیست‌ویکم لیگ برتر انگلیس بر عهده خواهد داشت و بدین ترتیب دوران روبن آموریم روی نیمکت منچستریونایتد تنها پس از ۱۴ ماه، به صورت رسمی به پایان رسید. درن فلچر، هافبک سابق منچستریونایتد و سرمربی تیم زیر ۱۸ ساله‌های این باشگاه است و احتمالاً تا پایان فصل سرمربی منچستریونایتد خواهد بود.

گفتنی است، سرمربی ۴۰ ساله پرتغالی روز گذشته در نشست خبری گفته بود او «مدیر» منچستریونایتد است و نه سرمربی و قرار نیست از سمتش استعفا کند. اظهارات اینچنینی باعث تیره شدن رابطه عمر برادا و جیسون ویلکاکس، مدیر اجرایی و مدیر بخش فوتبال منچستریونایتد با روبن آموریم شد.

باشگاه منچستریونایتد پس از اخراج روبن آموریم و انتصاب موقت درن فلچر، در وب‌سایت خود نوشت: «با توجه به قرار گرفتن منچستریونایتد در رتبه ششم لیگ برتر، مدیریت باشگاه با اکراه به این جمع‌بندی رسیده است که اکنون زمان مناسبی برای ایجاد تغییر است. این تصمیم به تیم بهترین فرصت را برای دستیابی به بالاترین جایگاه ممکن در لیگ برتر خواهد داد. باشگاه از روبن بابت خدمات و تلاش‌هایش برای باشگاه قدردانی می‌کند و برای او در ادامه مسیر حرفه‌ای‌اش آرزوی موفقیت دارد.»

نکته حائز اهمیت اینکه مدیران باشگاه منچستریونایتد در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، بازیکنانی، چون متئوس کونیا، دیگو لئون، برایان امبومو و بنجامین ششکو را به ترکیب شیاطین سرخ اضافه کردند، اما این تقویت تیم هم نتوانست کمک چندانی به بهبود وضعیت این تیم با روبن آموریم کند.

