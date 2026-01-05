شمسالواعظین میخواهد شبکه تلویزیونی راه بیندازد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ماشاءالله شمسالواعظین در پاسخ به اینکه انگیزه او از پذیرش این مسئولیت چیست؟ گفت: از سه ماه قبل با دعوت آقای الیاس حضرتی که از همکاران قدیمی ما هستند مواجه بودم، اما به دلایل مختلف و مشغلههای دیگر از جمله امور کشاورزی، امتناع میکردم تا اینکه بحثهای مفصلی شد و من پذیرفتم که به صورت مشاورهای در این زمینه عمل کنم. نمیدانستم که به عضویت در این شورا منجر میشود.
وظیفهام ارائه دانش چگونگی تعامل با افکار عمومی است
وی درباره نقش و تعهد خود در شورای اطلاعرسانی دولت افزود: در جلسه دیروز شورا توضیح دادم که تجربیات و دانش خودم را در خدمت کاری که میخواهد در زمینه تعامل با افکار عمومی صورت بگیرد، قرار خواهم داد. وظیفه من ارائه دانش چگونگی تعامل با افکار عمومی است تا دولت بتواند چه از طریق سخنگویان و چه از طریق دیگر کسانی که با افکار عمومی در تعامل هستند، از آن استفاده کند. دانش مربوط به چگونگی تعامل با افکار عمومی و هیچ چیز دیگری فراتر از این نخواهد بود.
وظیفه شورا تعامل، ترویج و اقناع افکار عمومی است
شمسالواعظین در توضیح کارکرد شورای اطلاعرسانی دولت و وظایف آن گفت: در مورد کارکرد شورا و چگونگی بهبود آن، باید گفت وظیفه شورا در ارتباط با تعامل با افکار عمومی تعریف شده است؛ چگونگی ارتباط با افکار عمومی، چگونگی ترویج و جا انداختن سیاستها و فرهنگ عمومی دولت و چگونگی اقناع افکار عمومی در تعامل با دولت؛ اینها بحثهای بسیار مهمی در دنیای مدرن است. سخنگویان دولتها امروز نقش بسیار مهمی در تعامل و اقناع افکار عمومی درباره تصمیمات دولت، چه خوب و چه درست ایفا میکنند.
محدودیتها باعث دشواری تعامل با افکار عمومی شده است
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به تحلیل وضعیت رسانهها و تعامل با افکار عمومی پرداخت و گفت: متأسفانه مشکل بزرگی داریم و آن اینکه آموزش رسانهای در ایران خیلی کم است. متأسفانه با وجود دانشکدههای علوم ارتباطات و فارغالتحصیلان فراوان در ایران، به دلایلی از جمله محدودیت گردش اطلاعات و محدودیت استفاده از نخبگان رسانهای، تعامل با افکار عمومی دشوار شده است. من همیشه گفتهام که متأسفانه مرجعیت رسانهای کشور به آن سوی مرزها منتقل شده و ما باید کاری کنیم که این مرجعیت دوباره به محل تولید پیام برگردد.
پردازش پیام در خارج، دریافت پیام مسموم در داخل
شمسالواعظین در تشریح خطر انتقال پردازش پیام به خارج از کشور، گفت: نکته جالب این است که تولید پیام در ایران و داخل کشور اتفاق میافتد، اما پردازش پیام به خارج از کشور میرود، آنگاه همراه با سیاستهای بیگانگان تنظیم و سازگار میشود و بعد به کشور ما بازمیگردد. در نتیجه، دریافتکنندگان پیام در داخل، پیامهایی دریافت میکنند که خطرناک، مسموم و آلوده است؛ حداقلش این است که با منافع ملی ما سازگاری زیادی ندارد.
پیشنهاد راهاندازی یک شبکه تلویزیونی مستقل
وی در پایان با اشاره به پیشنهاد عملی خود برای حل این معضل تأکید کرد: اگر بتوانم خدمتی در این زمینه انجام دهم، همین است. رسانههایی مثل تلویزیون و سایتهای خبری معتبر، ابزارهای اصلی هستند. شوراهای اطلاعرسانی عمدتاً سازوکار اطلاعرسانی را تنظیم و ابلاغ میکنند. اصل بر این است که صداوسیما باید اصلاح شود.
من معتقدم و بارها این نکته را گفتهام که اگر اجازه دهند، آمادگی آن را دارم که حتی یک شبکه تلویزیونی با پرداخت پول سالانه به صداوسیما راهاندازی کنم؛ حتی تیم من هم آماده است. من به صورت رسمی اعلام میکنم که کاری خواهم کرد که مرجعیت رسانه دوباره بومی شود و به کشور بازگردد. مهارتها و دانش همهچیز در داخل کشور در این رابطه وجود دارد. امیدوارم چنین اتفاقی بیفتد. شاید حضور فعلی من در این شورا، مقدمهای برای آن کار بزرگ باشد.
با حکم الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، ماشاءالله شمسالواعظین و محمد عطریانفر به عنوان دو عضو حقیقی این شورا منصوب شدند. درحال حاضر علی ربیعی، سید شهابالدین طباطبایی، محمد قوچانی، ماشاءالله شمسالواعظین و محمد عطریانفر اعضای حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت هستند. پیش از این فیاض زاهد و محمد مهاجری از عضویت در این شورا استعفا داده بودند که مورد موافقت رئیس شورا قرار گرفته بود.