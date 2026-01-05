سوریه، مذاکره با اسرائیل را تأیید کرد

خبرگزاری رسمی سوریه با تأیید ازسرگیری مذاکرات با اسرائیل، اعلام کرد که هیأتی بلندپایه از دمشق با هماهنگی و میانجی‌گری آمریکا در گفت‌وگوهای جاری با طرف اسرائیلی مشارکت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، امروز (دوشنبه)، به نقل از یک منبع دولتی گزارش داد که هیأتی از دولت شورشیان سوریه به ریاست «اسعد حسن الشیبانی» وزیر خارجه و «حسین السلامه» رئیس اداره کل اطلاعات شورشیان در دور کنونی مذاکرات با طرف اسرائیلی شرکت کرده است. منبع یادشده در ادامه اشاره کرد که گفت‌وگوها با هماهنگی و میانجی‌گری آمریکا در حال انجام است.

منبع مذکور که اشاره‌ای به نام او نشده، گفت که محور اصلی گفت‌وگوها، فعال‌سازی مجدد توافق جداسازی نیروها مصوب سال ۱۹۷۴ است. به گفته سانا، دمشق خواهان آن است که این روند به عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی به مواضع پیش از خطوط هشتم دسامبر ۲۰۲۴ منجر شود و در چارچوب یک توافق امنیتی متوازن پیش برود.

این گزارش در حالی منتشر شده است که منابع غربی و اسرائیلی شب گذشته از برگزاری گفت‌وگوهای غیرعلنی میان اسرائیل و سوریه در پاریس خبر داده بودند؛ مذاکراتی که پس از وقفه‌ای حدود دو ماهه از سر گرفته شده است.