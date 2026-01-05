صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سوریه، مذاکره با اسرائیل را تأیید کرد

خبرگزاری رسمی سوریه با تأیید ازسرگیری مذاکرات با اسرائیل، اعلام کرد که هیأتی بلندپایه از دمشق با هماهنگی و میانجی‌گری آمریکا در گفت‌وگوهای جاری با طرف اسرائیلی مشارکت دارد.
کد خبر: ۱۳۵۰۰۶۱
| |
3124 بازدید

سوریه، مذاکره با اسرائیل را تأیید کرد

 

 
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، امروز (دوشنبه)، به نقل از یک منبع دولتی گزارش داد که هیأتی از دولت شورشیان سوریه به ریاست «اسعد حسن الشیبانی» وزیر خارجه و «حسین السلامه» رئیس اداره کل اطلاعات شورشیان در دور کنونی مذاکرات با طرف اسرائیلی شرکت کرده است.منبع یادشده در ادامه اشاره کرد که گفت‌وگوها با هماهنگی و میانجی‌گری آمریکا در حال انجام است.
منبع مذکور که اشاره‌ای به نام او نشده، گفت که محور اصلی گفت‌وگوها، فعال‌سازی مجدد توافق جداسازی نیروها مصوب سال ۱۹۷۴ است.به گفته سانا، دمشق خواهان آن است که این روند به عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی به مواضع پیش از خطوط هشتم دسامبر ۲۰۲۴ منجر شود و در چارچوب یک توافق امنیتی متوازن پیش برود.
این گزارش در حالی منتشر شده است که منابع غربی و اسرائیلی شب گذشته از برگزاری گفت‌وگوهای غیرعلنی میان اسرائیل و سوریه در پاریس خبر داده بودند؛ مذاکراتی که پس از وقفه‌ای حدود دو ماهه از سر گرفته شده است.
 این وقفه بنا بر گزارش‌ها، ناشی از اختلاف‌نظرهای امنیتی و مرزی، به‌ویژه درباره وضعیت جنوب سوریه و تمهیدات مربوط به بلندی‌های جولان اشغالی بوده است.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دمشق مذاکره اسراییل توافق امنیتی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محسن رضایی: دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود
حرم بدون زائر حضرت زینب(س) در شب وفات
عراقچی سیگنال مذاکره فرستاد
روابط سوریه و اسرائیل کلید می‌خورد!
کفتاران مشغول کارند!/«۱۰ برابر ۱۴۰۱ آدم‌ آمده!»
روایت «ویتکاف» از محور مذاکرات مقامات آمریکا و اروپا
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۲ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۵ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۲ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005fDB
tabnak.ir/005fDB