ایگور سرگیف به پرسپولیس پیوست
ایگور سرگیف با قراردادی ۱.۵ ساله به پرسپولیس پیوست
کد خبر: ۱۳۵۰۰۵۹| |
1587 بازدید
به گزارش تابناک؛ این مهاجم ۳۲ ساله که فصل گذشته در پاختاکور با ۲۰ گل در ۲۹ مسابقه آقای گل لیگ ازبکستان شده و به عنوان مرد سال فوتبال ازبکستان هم انتخاب شد، پس از الکساندر لوبانف، شرزود تمیروف و اوستون اورونوف چهارمین بازیکن ازبکستانی تاریخ سرخ هاست.
قرارداد پرسپولیس با سرگیف تا پایان فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خواهد بود. او در ۲۶۲ مسابقه برای پاختاکور موفق به ثبت ۱۴۵ گل و ۱۷ پاس گل شده بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟