ایگور سرگیف به پرسپولیس پیوست

به گزارش تابناک؛ این مهاجم ۳۲ ساله که فصل گذشته در پاختاکور با ۲۰ گل در ۲۹ مسابقه آقای گل لیگ ازبکستان شده و به عنوان مرد سال فوتبال ازبکستان هم انتخاب شد، پس از الکساندر لوبانف، شرزود تمیروف و اوستون اورونوف چهارمین بازیکن ازبکستانی تاریخ سرخ هاست.

قرارداد پرسپولیس با سرگیف تا پایان فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خواهد بود. او در ۲۶۲ مسابقه برای پاختاکور موفق به ثبت ۱۴۵ گل و ۱۷ پاس گل شده بود.