انتقال نیکلاس مادورو به دادگاه در نیویورک

به گزارش تابناک به نقل از فاکس نیوز؛ دادگاه مادورو امروز ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

دولت آمریکا به بهانه واهی نقش رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا در «قاچاق مواد مخدر»، او را در تهاجمی غیرقانونی از ونزوئلا به نیویورک منتقل کردند.

