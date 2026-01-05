انتقال نیکلاس مادورو به دادگاه در نیویورک
دادگاه مادورو امروز ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از فاکس نیوز؛ دادگاه مادورو امروز ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.
دولت آمریکا به بهانه واهی نقش رئیسجمهور قانونی ونزوئلا در «قاچاق مواد مخدر»، او را در تهاجمی غیرقانونی از ونزوئلا به نیویورک منتقل کردند.
