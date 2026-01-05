صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
پزشکیان:

مبارزه با قاچاق سوخت باید از سرمنشأهای اصلی آغاز شود

رئیس‌جمهور گفت: برخورد با افرادی که از داخل سیستم در خروج سوخت از شبکه رسمی نقش دارند، باید در اولویت قرار گیرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۰۵۶
| |
490 بازدید

مبارزه با قاچاق سوخت باید از سرمنشأهای اصلی آغاز شود

 به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴، در نشستی با حضور رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های مسئول، به بررسی نتایج و دستاوردهای نشست سال گذشته «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که منتج به صدور «دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت» شد، پرداخت.

 

به تصریح گزارش‌های ارائه شده در نشست امروز از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، در مدت سپری شده از ابلاغ و آغاز اجرای این دستورالعمل، با وجود آنکه تمهیدات اجرایی بخشی از تکالیف آن همچنان در دست اقدام است، کشفیات فیزیکی سوخت قاچاق ۷۶۴ میلیون لیتر افزایش یافته که این رقم نه تنها روند رشد ۴ درصدی مصرف سالیانه را متوقف کرده، بلکه باعث کاهش ۴ درصدی مجموع مصرف نیز شده و مصرف کشور را به سطح سال ۱۴۰۲ رسانده است. این دستاورد همچنین باعث شده که در سال ۱۴۰۴ نیاز کشور به واردات گازوئیل به صفر برسد.

 

پزشکیان با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت زمانی مؤثر واقع می‌شود که با منشأ و مبدا وقوع تخلف برخورد صورت گیرد، افزود: برخورد با فعالان خرد این عرصه نه تنها مشکل را رفع نمی‌کند، بلکه می‌تواند تنش‌های اجتماعی نیز ایجاد کند. باید با عوامل اولیه و سرمنشاءهای اصلی، فارغ از هر نوع وابستگی آنها برخورد شود و اتفاقاً برخورد با کسانی که از داخل سیستم در خروج سوخت از زنجیره توزیع رسمی مداخله دارند، باید جدی‌تر باشد.

 

پزشکیان با اشاره به برخی بخش‌های دیگر گزارش‌های مطرح شده در این نشست درباره منافذ نشت سوخت به خارج از شبکه رسمی توزیع، خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه فناوری و تجهیزات، رصد دقیق میزان تولید، توزیع و مصرف کاملاً ممکن است. طراحی و عملیاتی کردن یک ساختار مناسب، مؤثرترین راه برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است.

 

رئیس جمهور همچنین ساماندهی ساز و کارهای موجود برای مدیریت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای را ضروری توصیف کرد.

 

پزشکیان از وزیر راه و شهرسازی خواست که هر چه سریع‌تر جلساتی با دانشگاهیان و کارشناسان و نیز فعالان و ذینفعان حوزه حمل و نقل جاده‌ای برگزار و با مطالعه و بررسی موفق‌ترین مدل‌های اجرا شده در دیگر کشورها و لحاظ وضعیت موجود و مطلوب، ساز و کاری متناسب برای مدیریت بهینه این حوزه و حرکت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب طراحی و ارائه کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پزشکیان رفع ناترازی قاچاق سوخت
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۲ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۵ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۲ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005fD6
tabnak.ir/005fD6