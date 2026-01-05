دستگیری عوامل خرابکار در بجنورد

سازمان اطلاعات سپاه خراسان شمالی: شبکه سازمان‌یافته از عناصر خرابکار که درصدد ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی در بجنورد بودند، پیش‌از هرگونه اقدام شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سازمان اطلاعات سپاه خراسان شمالی اعلام کرد: شبکه سازمان‌یافته از عناصر خرابکار که درصدد ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی در بجنورد بودند، پیش‌از هرگونه اقدام شناسایی و دستگیر شدند.