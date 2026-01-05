صفحه خبر لوگوبالا تابناک
فهرست ۱۱ قلم کالای طرح معیشتی

مهاجرانی:  به ازای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ برای چهار ماه به خانوارهای ایرانی اختصاص می‌یابد.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۵

2886 بازدید

فهرست ۱۱ قلم کالای طرح معیشتی

به گزارش تابناک؛ مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: به ازای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ برای چهار ماه به خانوارهای ایرانی اختصاص می‌یابد.
این اعتبار فقط برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات شیر، پنیر و ماست، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، روغن، ماکارونی، برنج، قند، شکر و حبوبات و از فروشگاه‌های مشخص قابل استفاده است.
اعتبار این طرح شناور بوده و در صورت لزوم متناسب با تورم افزایش می‌یابد و اجرای آن از روزهای آینده آغاز می‌شود.

برچسب ها
مهاجرانی اعتبار کالابرگ کالای اساسی شناور خانوار ایرانی
