فهرست ۱۱ قلم کالای طرح معیشتی

به گزارش تابناک؛ مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: به ازای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ برای چهار ماه به خانوارهای ایرانی اختصاص می‌یابد.

این اعتبار فقط برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات شیر، پنیر و ماست، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، روغن، ماکارونی، برنج، قند، شکر و حبوبات و از فروشگاه‌های مشخص قابل استفاده است.

اعتبار این طرح شناور بوده و در صورت لزوم متناسب با تورم افزایش می‌یابد و اجرای آن از روزهای آینده آغاز می‌شود.