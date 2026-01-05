وزارت خارجه خبرسازی نیویورک تایمز را تکذیب کرد

روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی ادعا کرده که آقای عراقچی روز پنجشنبه جلسه ای با رسانه‌ها داشته و در مورد اهمیت وضعیت بقا صحبت کرده و رسانه اسرائیلی اینترنشنال هم این را با تیتر بزرگ پردازش کرده است.

به گزارش تابناک؛ «شمسی زاده» معاون سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

ظاهرا برخی طرف‌های غربی اصرار دارند از هر موضوع پیش پا افتاده‌ای بهانه‌ای برای دروغ پردازی و التهاب‌زایی درست کنند.

اینکه وزیر یا سخنگو جلسات مرتب و دوره‌ای در رابطه با موضوعات سیاست خارجی با اصحاب رسانه و خبرنگاران داشته باشند امر کاملا معمول و مرسومی است.

اما چنین جلسه‌ای با این مختصاتی که در این رسانه آمریکایی ادعا شده در پنجشنبه گذشته برگزار شده، اساسا وجود خارجی نداشته است.