افشاگری مجلس از پرداخت وام خرید هواپیمای کاغذی
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت شرکتهای هواپیمایی داخلی اظهار کرد: در هیچیک از کشورهای بزرگ دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد که تعداد زیادی شرکت هواپیمایی به صورت اسمی و صرفاً روی کاغذ فعالیت داشته باشند.
وی ادامه داد: در حالی که در بسیاری از کشورها تنها دو یا سه شرکت هواپیمایی فعال وجود دارد که به صورت واقعی توسعه پیدا میکنند، در کشور ما هر فردی با هر شغلی آمده مجوز گرفته و دو هواپیمای با عمر بالای ۲۰ سال خریداری کرده و پس از آن نیز از تسهیلات قابلتوجهی برخوردار میشود.
وی افزود: برخی از این شرکتها پس از دریافت مجوز و تسهیلات، یا آن را واگذار میکنند یا خدماتی ارائه میدهند که به هیچ وجه در سطح انتظار نیست و خدمات ویژهای به مسافران ارائه نمیشود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه ایرلاینهای داخلی رتبهبندی نشدهاند، اظهار کرد: با توجه به اینکه عرضه و تقاضا با هم تناسب ندارد، قیمت بلیت هواپیما بسیار بالا است. برآوردها نشان میدهد که سرمایهگذاری در این شرایط، ظرف کمتر از دو سال بازگشت سرمایه دارد.
رضایی کوچی ادامه داد: در همین وضعیت، برخی با وارد کردن هواپیماهایی با عمر بالای ۲۰ سال که قیمت پایینی دارند، از تسهیلات نوسازی ناوگان استفاده میکنند؛ تسهیلاتی که قرار بوده برای تجهیز و خرید هواپیما اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه ۵۰ همت برای نوسازی هواپیما در نظر گرفته شده است، افزود: در بررسیهای انجام شده، به فهرستی از شرکتها برخورد کردیم که اساساً وجود خارجی ندارند و صرفاً به صورت کاغذی مجوز گرفتهاند و منابع مالی را میان خود تقسیم کردهاند.