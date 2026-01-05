غول انرژی انگلیسی آماده بازگشت به ونزوئلا میشود
به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از ایسنا، این شرکت نفتی انگلیسی میخواهد میادین گازی بین ونزوئلا و ترینیداد و توباگو را هدف قرار دهد، اما با سالها تاخیر مرتبط با تحریمهای آمریکا مواجه شده است.
روزنامه تلگراف گزارش کرد، مداخله اخیر دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به معنای تسریع بالقوه پروژه عظیم میدان گازی دراگون است که در آبهای ونزوئلا قرار دارد. این پروژه میتواند سالانه تا سه دهه آینده، سالانه ۵۰۰ میلیون دلار (۳۷۰ میلیون پوند) درآمد ایجاد کند که معادل یک فرصت چند میلیارد دلاری است.
میدان دراگون حاوی حدود ۱۲۰ میلیارد متر مکعب گاز معادل حدود سه برابر مصرف سالانه انگلیس است و ذخایر بسیار بزرگتری در میادین مجاور قرار دارند.
توسعه این پروژه در بحبوحه مشاجره با مقامات آمریکایی بر سر صدور مجوز متوقف شده است، اما انتظار میرود «شل» پس از تحولات اخیر، تمرکز خود را بر ونزوئلا از سر بگیرد.
رئیسجمهور آمریکا از شرکتهای نفتی خواسته است تا برای افزایش تولید نفت و گاز و بهبود زیرساختها در این کشور سرمایهگذاری کنند اما او به طور خاص از شرکتهای آمریکایی خواسته است که در این مسیر پیشگام باشند که نشان میدهد «شل» ممکن است نیاز به یافتن شریک داشته باشد.
شرکت بیپی (بریتیش پترولیوم) هم سهم کمتری در این منطقه دارد که ممکن است احیا شود. بیپی در سال ۲۰۲۴، مجوز اکتشاف و تولید برای میدان ماناکین-کوکوینا را دریافت کرد، اما مجوزهایش در آوریل سال گذشته توسط دولت ترامپ لغو شد. این شرکت برای بازگرداندن آنها لابی کرده است.
شرکتهای نفتی تاکنون از اعلام عمومی اینکه آیا در ونزوئلا سرمایهگذاری خواهند کرد یا خیر، به دلیل عدم اطمینان در مورد آینده آن، خودداری کردهاند. شورون که در حال حاضر تحت نظارت دولت آمریکا در آنجا فعالیت میکند، تنها شرکت بزرگ جهانی است که در این باره اظهارنظر کرده است. سخنگوی این شرکت گفت: «شورون همچنان بر ایمنی و رفاه کارکنان خود و همچنین یکپارچگی داراییهای خود متمرکز است. ما همچنان با رعایت کامل تمام قوانین و مقررات مربوطه به فعالیت خود ادامه میدهیم.»
با این حال، ونزوئلا یک فرصت سرمایهگذاری عظیم را نشان میدهد. این کشور آمریکای لاتین روی بزرگترین ذخایر نفتی جهان قرار دارد اما از نظر تولید، رتبه بیستم جهان را دارد.
بر اساس گزارش تلگراف، در حالی که بازگشایی ونزوئلا برای شرکتهای غربی یک مزیت است، برای اوپک یک فاجعه است. وعده ترامپ برای افزایش تولید ونزوئلا، کنترل اوپک را تضعیف کرده و قیمت نفت را کاهش میدهد. در نتیجه، سرمایهگذاران برای نوسانات احتمالی در بازارهای جهانی آماده شدهاند.