بازداشت فردی به ادعای جاسوسی از نفتالی بنت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رادیو ارتش اسرائیل، امروز (دوشنبه)، ادعا کرد مردی ۳۰ ساله از ساکنان شهر ریشون لتسیون در مرکز فلسطین اشغالی به اتهام همکاری با ایران بازداشت شده است.بر اساس این ادعا، این فرد پس از فیلم‌برداری از اطراف خانه «نفتالی بنت» نخست‌وزیر سابق اسرائیل بازداشت شده است.منابع اسرائیلی می‌گویند این فرد در ماه دسامبر ۲۰۲۵ دستگیر شده است. پلیس اسرائیل مدعی شد که این فرد تحت هدایت ایران، مأموریت‌هایی شامل فیلم‌برداری، جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن به تهران انجام داده است.بر اساس این ادعا، این مأموریت‌ها ابتدا شامل وظایف ساده بوده، اما به مرور، وی اطلاعاتی را در چند شهر مختلف جمع‌آوری و به افراد مرتبط با ایران ارسال کرده است.منابع اسرائیلی می‌گویند این دومین بار است که طی ماه‌های گذشته نفتالی بنت هدف جاسوسان قرار می‌گیرد.