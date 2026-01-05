تشکیل کمیته آزادی مادورو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فردی نیانیز امروز (دوشنبه) در بیانیه‌ای که از طریق تلگرام منتشر شد، اعلام کرد: «رئیس‌جمهور موقت امروز در جریان نشست هیئت دولت، یک کمیته عالی‌رتبه برای آزادی رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو و همسرش تشکیل داد.» به گفته او، ریاست این کمیته بر عهده رئیس مجلس ملی ونزوئلا خورخه رودریگز، خواهد بود.

روز شنبه هفته جاری و در آغازین روز‌های سال نو میلادی، ونزوئلا شاهد تجاوز نیرو‌های آمریکایی به کاراکاس و چند منطقه دیگر از این کشور بود؛ حملات هوایی که به کشته‌شدن ده‌ها نفر از جمله نظامیان، غیرنظامیان و شهروندان کوبایی منجر شد. در جریان این حمله، نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس ربوده و به نیویورک منتقل شدند تا به خاطر اتهاماتی همچون توطئه نارکوتروریسم و مالکیت مسلسل و تجهیزات انفجاری و توطئه برای استفاده از آنها که ایالات متحده به آنها وارد کرده، محاکمه شوند.

در همین حال، رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، که بسیاری از تحلیلگران تاکید دارند به دنبال غارت منابع نفتی ونزوئلا است، اعلام کرده است که ایالات متحده به‌طور موقت اداره کشور را در دست گرفته، در حالی که دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، از سوی دیوان عالی ونزوئلا به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، مسئولیت امور را بر عهده گرفته است.