تابناک بررسی می‌کند؛

باج اجباری به صندوق‌های بازنشستگی / بودجه‌ای برای «امروز» بدون هیچ نقشه‌ای برای «فردا»

دولت در لایحه ۱۴۰۵ میان دو لبه قیچی گیر افتاده است از یک سو با افزایش پلکانی حقوق به دنبال راضی کردن کارمندان و کارگران است و از سوی دیگر با جلوگیری از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، منبع درآمدی بزرگی را از دست داده است، اما سوال جنجالی اینجاست وقتی ۵۳ درصد بودجه صرف حقوق و بازنشستگی می‌شود و پولی برای زیرساخت‌ها نمی‌ماند، این افزایش ۴۳ درصدی حقوق قرار است در کدام بازار و با کدام کالاها خرج شود؟
باج اجباری به صندوق‌های بازنشستگی / بودجه‌ای برای «امروز» بدون هیچ نقشه‌ای برای «فردا»

در حالی که سخنگوی کمیسیون بودجه از افزایش پلکانی حقوق تا ۴۳ درصد سخن می‌گوید، آمارهای تکان‌دهنده رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که نیمی از درآمد کشور پیش از هرگونه توسعه‌ای، صرف پرداخت حقوق می‌شود؛ بودجه‌ای که قرار بود موتور محرک اقتصاد باشد، اکنون به «آواربرداری» از خرابی صندوق‌های بازنشستگی تبدیل شده است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که ۲۰ درصد بودجه کشور صرف سرپا نگه داشتن صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته می‌شود، سهم بیمه‌های اجتماعی و حمایت از کارگران تنها ۳ درصد است و این توزیع ناعادلانه منابع نشان می‌دهد که دولت ۱۴۰۵ بیش از آنکه به فکر «تولید» و «نیروی کار فعلی» باشد، درگیر هزینه‌های اجباری گذشته شده است.

عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۵ گفت: نظر کمیسیون درخصوص کلیات بودجه با توجه به اصلاحاتی که انجام شده، مثبت است و به مستمری بگیران، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تا میزان ۴۰ درصد توجه شده است همچنین اتفاق دیگری که افتاد و به نفع مردم است جلوگیری از افزایش دو واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده است که به معنای جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه نیز دراین خصوص اعلام کرد : حدود ۳۰ درصد بودجه کشور صرف حقوق و مزایا و۲۰ درصد بودجه صرف بازنشستگان، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق و ۳ درصد بودجه صرف حمایت از بیمه‌های اجتماعی برای کارگران و مردم می‌شود.

وقتی ۵۳ درصد بودجه مستقیماً صرف حقوق و بازنشستگی می‌شود، دولت عملاً به یک «ماشین توزیع نقدینگی» تبدیل شده است و این وضعیت به معنای «مرگ بودجه عمرانی» است درحالی که بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی متوقف شده و با همین دست فرمان در بلندمدت، دولت حتی برای پرداخت همین حقوق‌ها نیز با کسری مواجه خواهد شد.

سهم ۲۰ درصدی صندوق‌های بازنشستگی در بودجه عمومی، عملا نشان‌دهنده ورشکستگی عملی این صندوق‌هاست و دولت به جای آنکه منابع را صرف آموزش، بهداشت یا تکنولوژی کند، مجبور است چاله‌های ناشی از سوءمدیریت دهه‌های گذشته در صندوق‌های بازنشستگی را پر کند. همچنین سهم ناچیز ۳ درصدی بیمه‌های اجتماعی برای کارگران در مقابل این ۲۰ درصد، نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه منابع بین «نسل فعلی مولد» و «تعهدات گذشته» است.

از سویی دیگر، موافقت کمیسیون برنامه و بودجه با کلیات لایحه ۱۴۰۵، چراغ سبزی به یک بودجه کاملاً مصرفی است و وقتی ۵۰ درصد بودجه صرفاً صرف «بقا» و «حقوق» می‌شود سوال این است که سهم زیرساخت‌ها، جاده‌ها و صنایع از این سفره چقدر خواهد بود؟

به گزارش تابناک، بودجه ۱۴۰۵ یک «بودجه انقباضی در توسعه و انبساطی در هزینه» است. دولت با افزایش ۴۳ درصدی حقوق در تلاش است تا از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از فقر جلوگیری کند، اما این رویکرد مسکن‌وار، ریشه‌های تورم و رکود را درمان نمی‌کند. تبدیل شدن دولت به «کارپرداز حقوق‌بگیران»، بن‌بستی است که خروج از آن نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی و کوچک‌سازی واقعی بدنه دولت است.

لایحه بودجه 1405 افزایش پلکانی حقوق حقوق کارکنان دولت حقوق بازنشستگان کشوری متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کلیات لایحه ۱۴۰۵
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
23
پاسخ
صندوقهای بازنشستگی و بیمه یک سوم حقوق کارکنان را قبل از پرداخت حقوق بدون هیچ تاخیری از جیب آنها برداشته اند. حالا که نوبت به انجام تعهدات رسیده، ورشکسته هستند؟!
کارکنان اگر این یک سوم حقوق را طلا و سکه خریده بودند، یا به چند متر ملک تبدیل کرده بودند حتما شرایط بهتر و با کیفیت تری داشتند.
پاسخ ها
بازنشسته حداقلی بگیر مفلس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
چرا اکثرا نمی خواهند بفمهمند!!!؟؟؟

حقوق بازنشستگان از بیت المال و بودجه دولت
پرداخت نشده و نیست و نخواهد شد

حقوق بازنشستگان از محل پس اندازهای ۳۰ ساله خودشان در سازمان تامین اجتماعی بوده

که در زمان احمدی نژاد ۳۶۰ همت که معادل ۴۰ میلیارد دلار بود را بعنوان وام بنفع دولت برداشتند

و از آن سال تا امروز سه رئیس جمهوری آمده و هنوز بدهی دولت به تامین اجتماعی را تسویه حساب نکرده اند

و بازنشستگان که به امید آرامش و رفاه و درمان در دوران پیری ، پس انداز کردند

حالا به زیر خط فقر مطلق کشانده شده اند و با شرمندگی در خانه های خود بیمار و نگران و فقط ناله و نفرین می‌کنندوبس
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
17
پاسخ
حقوق بازنشستگان باید ۴ برابر افزایش یابد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
17
پاسخ
بودجه‌ای که قرار بود موتور محرک اقتصاد باشد، اکنون به «آواربرداری» از خرابی صندوق‌های بازنشستگی تبدیل شده است. ؟!؟؟!؟ تحلیل نابخردانه!؟؟!؟ اخوی نویسنده این آوار رو دولتهای قبل خصوصا احمدی نژذاد بر سر صندوقها ریخت و انها را ورشکست کرده اند و حالا باید تاوانش را بدهند!؟؟!
ناشناس
|
India
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
22
پاسخ
آنزمانی که دولت موجودی صندوقهای بازنشستگی رو مصادره میکرد و صنایع سود ده وابسته به صندوقهای بازنشستگی رو تصاحب میکرد ، باید به این روزها هم فکر میکرد .اصول کار این است که صندوقها باید خود اتکا باشند و با سرمایه گذاریهای مختلف چرخه اقتصادیشان در چرخش باشد . گماشتن مدیران دولتی و اعنال سیاست های اقتصادی جهت دار نتیجه کار را چنین کرده است
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
17
پاسخ
چه کسی و کدام مدیران صندوق های بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده است ؟ ایا از اول این ها ورشکسته بودند ؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
11
پاسخ
حتما بهتراز من میدانید که وقتی بودجه بدلیل کاهش رشداقتصاد،کاهش درآمدارزی ورکودکسب وکار با کاهش سرمایه گذاری مولد مواجه شود ،پیامدهای گوناگونی رو ببارمیاره.عامل ورشکستگی صندوق هاهم دولت ها ومجلس وحاکمیت هستن که با افزایش بارتعهدات،انتقال فشارتورم به پرداخت‌های صندوقها،بهم زدن تناسب شاغلین بیمه پرداز با بازنشسته،و...شده اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
10
پاسخ
موضوع خیلی ساده است اگر منابع صندوقهای بازنشستگی بصورت شمش طلا نگهداری شود این صندوقها از نو بازسازی و ثروتمند میشوند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
15
پاسخ
صندوق ها رو خالی کردن و الان منت میذارن. بازنشسته پول داده و دولت به جای سرمایه گذاری غارت کرده
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
6
پاسخ
وقتی ۵۳ درصد بودجه مستقیماً صرف حقوق و بازنشستگی می‌شود
این عدد نیست بلکه 95% است و هر سال هم بیشتر میشود تا استخدام پسر خاله ها تمام شود انشالله
