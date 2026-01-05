پاسخ معنادار عضو دفتر رهبر انقلاب به ایلان ماسک
پاسخ معنادار عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب به ایلان ماسک: از بزرگترهات بپرس...!
کد خبر: ۱۳۵۰۰۲۷| |
11092 بازدید
به گزارش تابناک؛ عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در واکنش به توییت ایلان ماسک، با انتشار ۴ تصویر تاریخی (طوفان طبس ۱۹۸۰ - توقف و بازداشت قایق آمریکایی در خلیج فارس ۲۰۱۶ - حملۀ موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عینالاسد در عراق ۲۰۲۰ - پاسخ موشکی ایران و حمله به پایگاه آمریکایی العدید در قطر ۲۰۲۵)، نوشت: از بزرگترهات بپرس...!
حساب کاربری دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در ایکس بخشی از بیانات ایشان با مضمون «ما تسلیم دشمن نخواهیم شد» را دو روز پیش بازنشر کرد. ساعاتی بعد، ایلان ماسک، زیر این توییت نوشت: «زهی خیال باطل».
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴۳
انتشار یافته: ۲
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟