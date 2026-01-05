قیمت دلار دوباره افزایشی شد!
قیمت دلار دوباره افزایشی شد!
کد خبر: ۱۳۵۰۰۲۵
6460 بازدید
مگر قرار بوده کاهشی بشه ؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
دولت در حال تامین پول مورد نیاز یارانه های یک میلیون تومانی از جیب خود دریافت کنندگان است
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
رجوع شود به بانک مرکزی نرخ برابری دلار دیروز بود 761/996 ریال بود امروز به 988/262 ریال تبدیل شده یعنی بانک مرکزی 226/266 ریال در یک روز افزایش داده نمی دانم چرا !؟ شما اگر میداند به من هم بگویید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
الان که دلار 28000 تومنی نمی گیرند دلار 131000 تومنی باید با سود به مردم بفروشند خوب دلار گرون میشه پس دیگه تک نرخی نیست
قیمت ارز مملکت افتاده دست 10تا پتروشیمی و فولادی... نمیدونم کجای دنیا اینجوریه؟
