قیمت دلار دوباره افزایشی شد!

قیمت دلار دوباره افزایشی شد!
کد خبر: ۱۳۵۰۰۲۵
| |
6460 بازدید
|
۱۱
قیمت دلار دوباره افزایشی شد!
میلی صفحه خبر موبایل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۶
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
63
پاسخ
مگر قرار بوده کاهشی بشه ؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
باور کردی؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
75
پاسخ
دولت در حال تامین پول مورد نیاز یارانه های یک میلیون تومانی از جیب خود دریافت کنندگان است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
اشکال اینجاست با علم اینکه می دونیم هدف دولت چی هست باز خرید می کنیم وبه دولت کمک می کنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بابا نخواستيم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
39
پاسخ
الفاتحه
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
20
پاسخ
رجوع شود به بانک مرکزی نرخ برابری دلار دیروز بود 761/996 ریال بود امروز به 988/262 ریال تبدیل شده یعنی بانک مرکزی 226/266 ریال در یک روز افزایش داده نمی دانم چرا !؟ شما اگر میداند به من هم بگویید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
آقازاده ها هزینه دارند
الان که دلار 28000 تومنی نمی گیرند دلار 131000 تومنی باید با سود به مردم بفروشند خوب دلار گرون میشه پس دیگه تک نرخی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
41
پاسخ
همتی قرار بود ثبات ایجاد کنه، پس چی شد؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
42
پاسخ
قیمت ارز مملکت افتاده دست 10تا پتروشیمی و فولادی... نمیدونم کجای دنیا اینجوریه؟
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
26
پاسخ
قیمت واقعی دلار ۸۰ تا ۹۰ تومنه (طبق حجم نقدینگی کشور) و این دقیقاً همون دلار تالار اول بود که همینشم توسط دولت پزشکیان دستوری افزایش یافت!!!!!!!!
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
