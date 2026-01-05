همایون شجریان کنسرتهای خود را لغو کرد
همایون شجریان با اشاره به حوادث اخیر کشور نوشته است که «اجرای کنسرت برای من ممکن نیست».
به گزارش تابناک؛ این خواننده نوشته است که «از سر همدلی و همراهی با هموطنان عزیزم، کنسرت های پیش رو در اروپا را لغو کردم. چرا که اجرای کنسرت در این روزگار تلخ و با احوالی که مردم عزیزمان دارند، برای من مقدور نیست. سوگوار و همدل شما هموطنان عزیزم هستم.»
