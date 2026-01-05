اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تغییر زمان‌بندی امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتشر شد.

به گزارش تابناک به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این اطلاعیه آمده است:

به منظور اعطای فرصت بیشتر جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در خصوص زمان‌بندی برگزاری امتحانات مقرر شد:

امتحانات از روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، مطابق برنامه‌ریزی قبلی، برگزار خواهد شد.

امتحانات روز‌های ۱۶ تا ۱۹ دی ماه به ترتیب در تاریخ‌های ۷ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد پذیرفت.

این تغییر به منظور فراهم آوردن شرایط مطلوب‌تر برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است.

همچنین این دانشگاه اعلام کرده است که نحوه برگزاری امتحانات متعاقباً اعلام خواهد شد.