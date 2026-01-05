توصیه ویژه رهبر انقلاب به جوانان در نیمه رجب
حضرت آیتالله خامنهای بیان داشت: چون امروز روز نیمهی رجب و روز عمل و عبادت و تضرّع است، مناسب میدانم که عرض کنم جوانهای ما، عزیزان ما، به تقویت بنیهی معنوی نیاز دارند؛ همهی ما نیاز داریم، جوانها بیشتر و بهتر جذب میکنند عوامل معنویّت را.
ممکن است اعمال امروز را یک کسی مثل بنده هم انجام بدهد، امّا وقتی یک جوان انجام میدهد، فیضی که او میبرد و استفادهای که او میکند از فیضی که امثال این حقیر میبریم بسیار بیشتر است؛ این خاصیّت جوانی است.
جوانها را توصیه میکنم که فرصت ماه رجب را مغتنم بشمرند، فرصت امروز را که نیمهی ماه رجب است مغتنم بشمرند. البتّه اعمال امروز را متوقّف دانستهاند یا همراه کردهاند با سه روز روزه، لکن بدون روزه هم به قصد رجاء میشود عمل امّداوود را به جا آورد.
این ارتباط با خدا به زندگی شما برکت میبخشد، به کشور هم برکت میبخشد، به آیندهی انقلاب هم برکت میبخشد.