به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ باشگاه پرسپولیس براساس لیست اعلامی از سوی اوسمار ویرا به دنبال جذب یک یا دو مهاجم، یک مدافع چپ و یک مدافع راست در نقل‌و‌انتقالات نیم‌فصل است.

بر همین اساس نیز سرخپوشان در اولین قدم، با ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان به توافق نهایی رسیدند و این بازیکن برای انجام تست‌های پزشکی و عقد قرارداد رسمی، به تهران سفر کرد.

در دومین مرحله نیز پرسپولیسی‌ها توافقاتی با خواجه‌اکبر علیجانوف مدافع راست تیم ملی ازبکستان داشته‌اند و در صورتی که رضایت‌نامه او از سوی باشگاه پاختاکور ازبکستان صادر شود، این بازیکن دومین خرید سرخپوشان خواهد بود. با وجود توافق پرسپولیس و پاختاکور بر سر مبلغ رضایت‌نامه، ظاهراً باشگاه ازبکستانی با تردیدهایی در این زمینه مواجه شده که قرار است مذاکرات بین باشگاه پرسپولیس و این باشگاه ازبکستانی ادامه پیدا کند.

باشگاه پرسپولیس همچنین در پست دفاع چپ فرزین معامله‌گری مدافع چپ تیم شمس آذر قزوین را زیر نظر دارد و مذاکرات با این بازیکن همچنان در جریان است.

در این شرایط، باشگاه پرسپولیس با توجه به خروج نام فرشاد احمدزاده و سرژ اوریه، چهار جای خالی در لیست خود دارد و شنیده می‌شود احتمال دارد به جز سه بازیکن نام برده شده، یک بازیکن دیگر نیز جذب کند.

پیگیری‌ها اما نشان می‌دهد باشگاه پرسپولیس پرونده جذب شهریار مغانلو را بسته است و با توجه به جذب سرگیف، این باشگاه دیگر تمایلی به جذب مغانلو ندارد. ظاهراً قیمت بالای رضایت‌نامه و مبلغ درخواستی این بازیکن دلیل انصراف سرخپوشان بوده است.

مغانلو طی روزهای گذشته مذاکرات مثبتی با نمایندگان باشگاه تراکتور داشته است و احتمال دارد در صورت توافق با این باشگاه تبریزی، راهی تراکتور شود.