چرخش بزرگ در نقل‌وانتقالات پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس دیگر تمایلی به جذب مهاجم ایرانی تیم کلبا امارات ندارد.
چرخش بزرگ در نقل‌وانتقالات پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ باشگاه پرسپولیس براساس لیست اعلامی از سوی اوسمار ویرا به دنبال جذب یک یا دو مهاجم، یک مدافع چپ و یک مدافع راست در نقل‌و‌انتقالات نیم‌فصل است.

بر همین اساس نیز سرخپوشان در اولین قدم، با ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان به توافق نهایی رسیدند و این بازیکن برای انجام تست‌های پزشکی و عقد قرارداد رسمی، به تهران سفر کرد.

در دومین مرحله نیز پرسپولیسی‌ها توافقاتی با خواجه‌اکبر علیجانوف مدافع راست تیم ملی ازبکستان داشته‌اند و در صورتی که رضایت‌نامه او از سوی باشگاه پاختاکور ازبکستان صادر شود، این بازیکن دومین خرید سرخپوشان خواهد بود. با وجود توافق پرسپولیس و پاختاکور بر سر مبلغ رضایت‌نامه، ظاهراً باشگاه ازبکستانی با تردیدهایی در این زمینه مواجه شده که قرار است مذاکرات بین باشگاه پرسپولیس و این باشگاه ازبکستانی ادامه پیدا کند.

باشگاه پرسپولیس همچنین در پست دفاع چپ فرزین معامله‌گری مدافع چپ تیم شمس آذر قزوین را زیر نظر دارد و مذاکرات با این بازیکن همچنان در جریان است.

در این شرایط، باشگاه پرسپولیس با توجه به خروج نام فرشاد احمدزاده و سرژ اوریه، چهار جای خالی در لیست خود دارد و شنیده می‌شود احتمال دارد به جز سه بازیکن نام برده شده، یک بازیکن دیگر نیز جذب کند.

پیگیری‌ها اما نشان می‌دهد باشگاه پرسپولیس پرونده جذب شهریار مغانلو را بسته است و با توجه به جذب سرگیف، این باشگاه دیگر تمایلی به جذب مغانلو ندارد. ظاهراً قیمت بالای رضایت‌نامه و مبلغ درخواستی این بازیکن دلیل انصراف سرخپوشان بوده است.

مغانلو طی روزهای گذشته مذاکرات مثبتی با نمایندگان باشگاه تراکتور داشته است و احتمال دارد در صورت توافق با این باشگاه تبریزی، راهی تراکتور شود.

میلی صفحه خبر موبایل
این سه تا با اورونوف تیم میشن پرسپولیسو زمین میزنن
