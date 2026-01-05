صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اردوی قطر بدون سه سرخ‌ پوش

چند بازیکن پرسپولیس در سفر به قطر این تیم را همراهی نکردند.
اردوی قطر بدون سه سرخ‌ پوش

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی یک اردوی ۹ روزه صبح امروز تهران را به مقصد دوحه قطر ترک کرد تا شاگردان اوسمار ویرا در کمپ اسپایر اردوی خود را برگزار کنند.کاروان پرسپولیس امروز در حالی راهی قطر شد که قرار است مارکو باکیج از اروپا به اردوی سرخ‌ها در قطر اضافه شود و ایگور سرگیف بازیکن ازبکستانی که امروز قراردادش رسمی خواهد شد طی یکی دو روز آینده به این اردو ملحق می‌شود.

محمدحسین صادقی، مجتبی فخریان و یاسین سلمانی همراه پرسپولیس به اردوی قطر نرفتند.گفته می‌شود سلمانی، فخریان و صادقی در فهرست پرسپولیس برای نیم فصل دوم حضور ندارند و احتمالاً به‌صورت قرضی راهی تیم‌های دیگر خواهند شد.

پرسپولیس محمدحسین صادقی
