تصاویری تازه از خاکسپاری بهرام بیضایی
بهرام بیضایی که دوستدار درختان بود، حالا در آرامگاه اسکای لاون سانفرانسیسکو سرسبز آرمیده است و تعدادی از دوستداران او به نام و یادش نهالهایی میکارند.
بهاییه؟ مراسمش اینطوری به نظر می رسه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
چرا حاضر نشد حتی در خاک کشورش دفن شود؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
