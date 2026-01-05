تصاویری تازه از خاکسپاری بهرام بیضایی

بهرام بیضایی که دوستدار درختان بود، حالا در آرامگاه اسکای لاون سانفرانسیسکو سرسبز آرمیده است و تعدادی از دوستداران او به نام و یادش نهال‌هایی می‌کارند.

به گزارش تابناک؛ بهرام بیضایی که دوستدار درختان بود، حالا در آرامگاه اسکای لاون سانفرانسیسکو سرسبز آرمیده است و تعدادی از دوستداران او به نام و یادش نهال‌هایی می‌کارند.