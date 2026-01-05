صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصاویری تازه از خاکسپاری بهرام بیضایی

بهرام بیضایی که دوستدار درختان بود، حالا در آرامگاه اسکای لاون سانفرانسیسکو سرسبز آرمیده است و تعدادی از دوستداران او به نام و یادش نهال‌هایی می‌کارند.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۹۳
| |
5287 بازدید
|
۷

به گزارش تابناک؛ بهرام بیضایی که دوستدار درختان بود، حالا در آرامگاه اسکای لاون سانفرانسیسکو سرسبز آرمیده است و تعدادی از دوستداران او به نام و یادش نهال‌هایی می‌کارند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بهرام بیضایی خاکسپاری آرامگاه
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش خانه‌سینما به مطالبات همسر بهرام بیضایی
فیلم مراسم خاکسپاری بهرام بیضایی
عکس: تصویری از آرامگاه بهرام بیضائی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
29
21
پاسخ
بهاییه؟ مراسمش اینطوری به نظر می رسه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
چرا ؟ از کجا معلومه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بله خودش در کلیپی گفته پدر و مادرش بهایی بودند و خودش با توجه به عضویت در کانون نویسندگان احتمال زیاد چپ بود و مارکسیست شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ایرانی بود
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
24
8
پاسخ
چرا حاضر نشد حتی در خاک کشورش دفن شود؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
انتقال پیکر به ایران پر هزینه است و شاید شرایط مالیش را نداشته اند و نخواستند از کسی بگبرند..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
24
6
پاسخ
لیاقت می خواد.
۳ تا مشکل گشایی ایشان را بیان بفرمایید
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۲ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۵ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۲ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005fC5
tabnak.ir/005fC5