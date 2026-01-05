واکنش آذری جهرمی به اعتراضات و اغتشاشات اخیر

آذری جهرمی درخصوص اعتراضات نوشت: همانگونه که جدا کردن صف معترضین و اغتشاشگران، یک ضرورت است، رعایت حریم و حرمت برخی اماکن مثل بیمارستان و دانشگاه در ناآرامی‌ها هم یک ضرورت است.

مراقب تله‌های احتمالی موساد باشید!

