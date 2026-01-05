واکنش آذری جهرمی به اعتراضات و اغتشاشات اخیر
به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی در مطلبی در کانال تلگرامی خود نوشت: همانگونه که جدا کردن صف معترضین و اغتشاشگران، یک ضرورت است، رعایت حریم و حرمت برخی اماکن مثل بیمارستان و دانشگاه در ناآرامیها هم یک ضرورت است.
مراقب تلههای احتمالی موساد باشید!
