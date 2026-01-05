صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش آذری جهرمی به اعتراضات و اغتشاشات اخیر

آذری جهرمی درخصوص اعتراضات نوشت: همانگونه که جدا کردن صف معترضین و اغتشاشگران، یک ضرورت است، رعایت حریم و حرمت برخی اماکن مثل بیمارستان و دانشگاه در ناآرامی‌ها هم یک ضرورت است.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۸۸
| |
5010 بازدید
|
۱

واکنش آذری جهرمی به اعتراضات و اغتشاشات اخیر

به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی در مطلبی در کانال تلگرامی خود نوشت: همانگونه که جدا کردن صف معترضین و اغتشاشگران، یک ضرورت است، رعایت حریم و حرمت برخی اماکن مثل بیمارستان و دانشگاه در ناآرامی‌ها هم یک ضرورت است.

مراقب تله‌های احتمالی موساد باشید! 
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات تجمع معترضان اعتراض اغتشاش موساد
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شناسایی عاملان تحریک به اغتشاش در فضای مجازی همدان
چرا بسته‌های شبانه اپراتورها حذف شد؟
کنایه انتخاباتی آذری جهرمی
جزئیات ثبت‌نام بسته اینترنت انتخابات اعلام شد
هشدار وزیر ارتباطات درباره سیم‌کارت‌های رایگان عراقی
توضیح وزیر ارتباطات درباره علت کار نکردن ویز در ایران
آذری‌جهرمی: زورم به رفع فیلتر تلگرام نمی‌رسد
اختصاص ۲۰ گیگابایت اینترنت رایگان به معلمان
بالا رفتن آذری جهرمی از درخت نخل
پلیس فرانسه تجمع روز شنبه معترضان را ممنوع کرد
عکس: اعتراض مخالفان در صحن سنای ایتالیا
جریمه روزانه «۵۰میلیاردی» در انتظار اپراتور‌های متخلف
«ماهواره ظفر» به زودی در مدار قرار خواهد گرفت
سیم کارتی تحت عنوان شاد نداریم
واکنش وزیر ارتباطات به کری خوانی اش علیه استقلال
وزیر ارتباطات: محدودیت و فیلتر آسیب‌زا است
ثبت‌یک‌میلیون‌و‌۲۰۰‌هزار‌شکایت‌از‌شرکت‌های‌ارزش‌افزوده
واکنش وزیر ارتباطات به تحریم آمریکا
نظر آذری جهرمی درمورد قمارخانه‌های مجازی
عامل دستکاری نظرسنجی تلویزیونی شناسایی شد
توضیح وزیر ارتباطات درباره اینترنت مخصوص خبرنگاران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
14
پاسخ
این پیامی هوشمندانه است. خدا کند گوش های شنوایی باشد.
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۲ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۵ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۲ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005fC0
tabnak.ir/005fC0