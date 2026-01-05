صفحه خبر لوگوبالا تابناک
خانه فروغ فرخزاد؛ از ثبت ملی تا پاتوق معتادان

همسر مهرداد فرخزاد (برادر فروغ فرخزاد) که پیگیر کارهای خانه پدری این شاعر معاصر است می‌گوید وقفه‌ای در بازسازی خانه فرخزادها پیش آمده بود اما اکنون درحال بازسازی است.
خانه فروغ فرخزاد؛ از ثبت ملی تا پاتوق معتادان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،  دست کم از سال ۱۳۹۱ زمزمه‌های تخریب خانه پدری فروغ فرخزاد (شاعر معاصر متولد ۱۳۱۳ و درگذشته ۱۳۴۵) واقع در انتهای کوچه خادم آزاد در محله امیریه تهران توسط مالکان این خانه شنیده می‌شد که در سال ۱۳۹۷ بار دیگر قوت گرفت. در پی این موضوع شهرداری وقت تهران  قول‌هایی برای حفظ این خانه  داد و سازمان وقت میراث فرهنگی هم مهرماه همان سال خبر داد که خانه به ثبت ملی رسیده است. در نهایت با پیگیری‌های بسیار  سرانجام مهر ۱۴۰۰ خانه به تملک شهرداری درآمد و اعلام شد کار‌های مرمت آن آغاز و به زودی به روی علاقه‌مندان باز می‌شود که این اتفاق تاکنون (دی ۱۴۰۴) نیفتاده است. به تازگی خبر‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه شهرداری از تخصص بودجه برای بازسازی خانه امتناع کرده و خانه پاتوقی برای معتادان شده است.

حالا در پیگیری از این موضوع، دیانا قوقاسیان، همسر مهرداد فرخزاد (برادر فروغ فرخزاد) که پیگیر کار‌های خانه پدری فرخزاد‌ها است با بیان اینکه  فروغ فرخزاد در این خانه به دنیا نیامده بلکه در آن بزرگ شده است، درباره وضعیت فعلی این خانه و سرنوشتش در این چند سال به این خبرگزاری می‌گوید: در واقع شهرداری برای بازسازی این خانه باید بودجه‌ای را تخصیص می‌داد. همه موافقت‌ها گرفته شده بود که این موضوع همزمان شد با آمدن آقای زاکانی به شهرداری. برای بازسازی خانه بودجه‌ای تخصیص ندادند؛ فقط ۷۰۰ میلیون تومان دادند و گفتند کفایت می‌کند، خانه موزه در اولویت ما نیست. حتی به من گفته شد که وقت ملاقاتی بگیرند تا شخصا صحبت کنم، اما به نظرم بی‌فایده رسید. من و مهرداد سال‌ها دویدیم و تلاش کردیم تا این خانه حفظ شود.

او ادامه می‌دهد: من با دوستان سازمان زیباسازی صحبت کردم و گفتند فعلا دست نگه داریم تا ببینیم وضعیت به چه شکل می‌شود. در این دست نگه‌داشتن، نگهبانی برای آن‌جا گذاشتند که بنا به گفته همسایه‌ها، در این خانه خرید و فروش مواد مخدر  می‌شد و معتادان رفت‌آمد داشتند که توانستند به اصطلاح مچ نگهبان را بگیرند و او اخراج شد. حتی مدتی درِ خانه را جوش داده بودند. الان اعضای شورای شهر گفته‌اند این خانه دارد از بین می‌رود، خود من  نیز با هرکسی صحبت می‌کردم می‌گفتم اگر خانه رها شود خراب می‌شود و باید حرکتی کرد. جدیدا گویا بودجه کمی برای بازسازی خانه اختصاص داده‌اند که میزانش را نمی‌دانم. خودم هم برای بازدید از خانه رفتم و دارند کار‌های بازسازی را انجام می‌دهند.

قوقاسیان با بیان اینکه کار‌های مرمت خانه شروع شده است، می‌افزاید: کم‌کم دارند کار می‌کنند و امیدوام در دوره شهردار بعدی، کار سرعت بیشتری بگیرد. من سر این خانه نگران هستم. تلاش بسیاری برای حفظ خانه انجام داده‌ام. به  شهردار منطقه هم گفته‌ام این خانه را حفظ کنید، اصلا خانه_موزه نکنید، فعالیت‌های دیگری در آنجا انجام دهید، اما اجازه دهید خانه بماند. شاید نگاه‌ها تغییر کرد و خانه در آینده تغییر کاربری داد، اما اگر خانه از بین برود دیگر راهکاری وجود ندارد.

مطالب مرتبط
