واکنش جواد نکونام به اعتراضات روزهای اخیر

جواد نکونام، سرمربی سابق استقلال با انتشار پیامی در فضای مجازی به اعتراضات اخیر مردم واکنش نشان داد.
واکنش جواد نکونام به اعتراضات روزهای اخیر

به گزارش تابناک؛ جواد نکونام، چهره مطرح فوتبال ایران در ادامه واکنش چهره‌های فوتبالی به اعتراضات اخیر مردم در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:

آقای مسئول یا هر کسی که متاسفانه کار دستت هست. مردم ایران چیزی جز یک زندگی شرافتمندانه نمی‌خوان. فشار اقتصادی و کوچک شده سفره‌ها هم به اندازه‌ای رسیده که قابل کتمان نباشه.

این صدای اعتراضی که می‌شنوید، صدای تنگ شدن نفس زندگی آدم‌هاست. من به اندازه خودم شرمنده مردم با شرف کشورم هستم، شما رو نمی‌دونم. مردم ایران لایق بهترین‌ها هستند، البته اگر بذارید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
104
72
پاسخ
تو که زندگیت شرافتمندانه است
پاسخ ها
مرق
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
برچسب زدن، کار افراد پست وحقیر است آقای نکونام از دیوار شما بالا نرفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
249
109
پاسخ
وااله حقوق دریافتی ما 15 میلیون هست ولی در این شرایط فعلا دنبال اعتراض نبودیم تا ببینیم مشکلات کی حل میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
درود بر شرف و نجابت شما و اکثریت مردم عزیز ایران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
درود بر شرفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
عزیزم، شما حقوقت 74 دلار هست و ازز 12 سال پیش که 320 دلار بوده رسیده به 74 دلار.

حتی اگر کشور 19 سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشه باز میرسی به همون 320 دلار.

آیا متوجه هستی!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
سیب زمینی
امین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بشین تا حل بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
45
179
پاسخ
درود به شرفش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
14
137
پاسخ
سالی سی همت در فوتبال دود میشه اینم باید درست بشه ارزش فوتبالیست و مربی در ایران زیر صد هزار دلاره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
عدد درستش 150 همت هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
95
115
پاسخ
سلبریتی، حرف زیبا زدن کار هرکسی هست اگر واقعا صداقت داری، تو هم به سهم خودت از جیبت برای مردم خرج کن نه اینکه در این کشور به ثروتهای هزاران میلیارد تومانی برسید و بعد ثروتتان را از این کشور خارج کنید ببرید دبی و آمریکا و در عین حال برای مردم دلسوزی هم بکنید. یکی از عوامل فشار اقتصادی بر مردم همین شما افراد سرشناس و فوق ثروتمند هستید که با خروج ارز و دارایی هایتان از کشور، باعث گران شدن قیمت ارز و دلار میشوید.
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
لااقل جرعت کرده دو کلمه حرف حساب زده . مثل بعضی ها لال نیست
نامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
34
145
پاسخ
حرف حق درود بر شرفت
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
35
144
پاسخ
درود به شرف نکونام و مایلی کهن و دیگر عزیزانی که در کنار مردم قرار گرفتند.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
132
72
پاسخ
خیلی ار مشکلات بخاطر همون شما ها و قراردادهای نجومی بیت المالتون و مربیای خارحیتون است .
پاسخ ها
ایران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
یعنی بیت المال دست آقا زاده ها نيست به نظر ت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
32
89
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
38
110
پاسخ
حرف حق جواب نداره. درود بر آقای نکونام
