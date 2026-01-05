واکنش جواد نکونام به اعتراضات روزهای اخیر
جواد نکونام، سرمربی سابق استقلال با انتشار پیامی در فضای مجازی به اعتراضات اخیر مردم واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک؛ جواد نکونام، چهره مطرح فوتبال ایران در ادامه واکنش چهرههای فوتبالی به اعتراضات اخیر مردم در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:
آقای مسئول یا هر کسی که متاسفانه کار دستت هست. مردم ایران چیزی جز یک زندگی شرافتمندانه نمیخوان. فشار اقتصادی و کوچک شده سفرهها هم به اندازهای رسیده که قابل کتمان نباشه.
این صدای اعتراضی که میشنوید، صدای تنگ شدن نفس زندگی آدمهاست. من به اندازه خودم شرمنده مردم با شرف کشورم هستم، شما رو نمیدونم. مردم ایران لایق بهترینها هستند، البته اگر بذارید.
تو که زندگیت شرافتمندانه است
مرق| |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
وااله حقوق دریافتی ما 15 میلیون هست ولی در این شرایط فعلا دنبال اعتراض نبودیم تا ببینیم مشکلات کی حل میشه
ناشناس| |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
حتی اگر کشور 19 سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشه باز میرسی به همون 320 دلار.
آیا متوجه هستی!
ناشناس| |
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
امین| |
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
سالی سی همت در فوتبال دود میشه اینم باید درست بشه ارزش فوتبالیست و مربی در ایران زیر صد هزار دلاره
ناشناس| |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
سلبریتی، حرف زیبا زدن کار هرکسی هست اگر واقعا صداقت داری، تو هم به سهم خودت از جیبت برای مردم خرج کن نه اینکه در این کشور به ثروتهای هزاران میلیارد تومانی برسید و بعد ثروتتان را از این کشور خارج کنید ببرید دبی و آمریکا و در عین حال برای مردم دلسوزی هم بکنید. یکی از عوامل فشار اقتصادی بر مردم همین شما افراد سرشناس و فوق ثروتمند هستید که با خروج ارز و دارایی هایتان از کشور، باعث گران شدن قیمت ارز و دلار میشوید.
سعید| |
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
درود به شرف نکونام و مایلی کهن و دیگر عزیزانی که در کنار مردم قرار گرفتند.
خیلی ار مشکلات بخاطر همون شما ها و قراردادهای نجومی بیت المالتون و مربیای خارحیتون است .
ایران| |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
