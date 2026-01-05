واکنش جواد نکونام به اعتراضات روزهای اخیر

جواد نکونام، سرمربی سابق استقلال با انتشار پیامی در فضای مجازی به اعتراضات اخیر مردم واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک؛ جواد نکونام، چهره مطرح فوتبال ایران در ادامه واکنش چهره‌های فوتبالی به اعتراضات اخیر مردم در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:

آقای مسئول یا هر کسی که متاسفانه کار دستت هست. مردم ایران چیزی جز یک زندگی شرافتمندانه نمی‌خوان. فشار اقتصادی و کوچک شده سفره‌ها هم به اندازه‌ای رسیده که قابل کتمان نباشه.

این صدای اعتراضی که می‌شنوید، صدای تنگ شدن نفس زندگی آدم‌هاست. من به اندازه خودم شرمنده مردم با شرف کشورم هستم، شما رو نمی‌دونم. مردم ایران لایق بهترین‌ها هستند، البته اگر بذارید.