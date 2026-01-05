صفحه خبر لوگوبالا تابناک
مصرف ۶۵۵ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی و تجاری

مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء همزمان با پایداری برودت هوا در ۱۴ دی‌ به ۶۵۵ میلیون مترمکعب رسید.
مصرف ۶۵۵ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی و تجاری

به گزارش سرویس انرژی تابناک، آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در ۱۴ دی به ۶۵۵ میلیون مترمکعب رسیده که این مقدار مصرف، بیان‌کننده سهم بالای بخش خانگی و تجاری در الگوی مصرف زمستانی است.

این رقم در حالی ثبت شده است که مصرف گاز در روز ۱۳ دی، برابر با ۶۲۱ میلیون مترمکعب گزارش شده بود و مقایسه این دو روز، از افزایش محسوس مصرف هم‌زمان با تشدید سرمای هوا حکایت دارد.

رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات استاندارد گرمایشی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه گازرسانی و جلوگیری از افزایش بار شبکه در دوره‌های اوج مصرف دارد.

شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخش‌ها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفه‌جویی، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.

مصرف گاز گاز خانگی وسایل گرمایشی
