مصرف ۶۵۵ میلیون مترمکعب گاز در بخشهای خانگی و تجاری
به گزارش سرویس انرژی تابناک، آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان میدهد مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء در ۱۴ دی به ۶۵۵ میلیون مترمکعب رسیده که این مقدار مصرف، بیانکننده سهم بالای بخش خانگی و تجاری در الگوی مصرف زمستانی است.
این رقم در حالی ثبت شده است که مصرف گاز در روز ۱۳ دی، برابر با ۶۲۱ میلیون مترمکعب گزارش شده بود و مقایسه این دو روز، از افزایش محسوس مصرف همزمان با تشدید سرمای هوا حکایت دارد.
رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات استاندارد گرمایشی نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه گازرسانی و جلوگیری از افزایش بار شبکه در دورههای اوج مصرف دارد.
شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخشهای خانگی و تجاری نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخشها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفهجویی، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.