قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴
قیمت هر اونس طلا با رشد ۲ درصدی به ۴,۴۲۱ (چهار هزار و چهارصد و بیست و یک ) دلار رسید.
قیمت طلا در بازار جهانی امروز رشد را تجربه کرد.
آخرین نرخ اونس طلا
|جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
|قیمت (دلار)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۴,۴۲۱
|۸۹
|۲
|11:03
|۴,۳۳۲
|۰.۰۰
|
|روز قبل
|۴,۳۳۲
|۱۵
|۰.۳۴
|۲ روز پیش
