قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴

قیمت طلا در بازار جهانی امروز رشد را تجربه کرد.

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک؛ قیمت هر اونس طلا با رشد ۲ درصدی به ۴,۴۲۱ (چهار هزار و چهارصد و بیست و یک ) دلار رسید.