قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴

قیمت هر اونس طلا با رشد ۲ درصدی به ۴,۴۲۱ (چهار هزار و چهارصد و بیست و یک ) دلار رسید.
قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴

قیمت طلا در بازار جهانی امروز رشد را تجربه کرد.

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک؛ قیمت هر اونس طلا  با رشد ۲ درصدی به ۴,۴۲۱ (چهار هزار و چهارصد و بیست و یک ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۴۲۱ ۸۹ ۲ 11:03
۴,۳۳۲ ۰.۰۰

 

 روز قبل
۴,۳۳۲ ۱۵ ۰.۳۴ ۲ روز پیش
 
میلی صفحه خبر موبایل
