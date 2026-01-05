صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دستگیری پدر و پسر قاتل در الیگودرز

فرمانده انتظامی الیگودرز اعلام کرد: در پی کشف جسد یک جوان مقتول در یکی از خیابان‌های شهر حوالی ساعت ۲ بامداد امروز دوشنبه، کارآگاهان پلیس آگاهی در عملیاتی ضربتی کمتر از ۲ ساعت، دو قاتل (پدر و پسر) را شناسایی و دستگیر کردند.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۶۴
| |
3674 بازدید
|
۱
دستگیری پدر و پسر قاتل در الیگودرز

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ علی اسدالهی اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام کشف جسد، ماموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حاضر شدند که بررسی‌ها نشان داد جوانی با آثار ضربه و خونریزی از ناحیه سر به قتل رسیده است.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت ۲ مظنون اصلی شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، هر ۲ متهم در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه در این عملیات یک قبضه سلاح جنگی کلاش و مقدار ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شده است گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات مالی عنوان کردند و پرونده نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شده است.

