بقائی: دفاع از ایران اولویت نیروهای مسلح است!
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری صبح امروز (دوشنبه ۱۵دی ماه) با اشاره به اینکه این جلسه نخستین جلسه سخنگویی در سال جدید میلادی است، گفت: سال گذشته بدترین سال از حیث بیحرمتی به اصول و اهداف منشور این سازمان، از منظر نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل و از حیث استمرار بیکیفرمانی در قبال جنایات شنیع بینالمللی بود. آنچه در غزه شاهد آن بودیم و متأسفانه کماکان در کرانه باختری نیز ادامه دارد، نمونهای بنیادین از توسل به بدترین اشکال جنایت و زور برای استعمار یک سرزمین است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بقائی ادامه داد: در سال ۲۰۲۵ شاهد قانونشکنی آشکار، بدون تردید، از سوی آمریکا علیه کیان ایران بودیم؛ حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران که ضربهای مهلک به رژیم منع اشاعه محسوب میشود و نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران است. سال نو میلادی را، علیرغم همه تلخیهایی که در سال ۲۰۲۵ شاهد آن بودیم و جهان نیز عملاً آنها را تجربه کرد، به همه مردم دنیا تبریک میگویم و امیدواریم که سال ۲۰۲۶ سالی برای پایان دادن، سالی برای خاتمه عادیسازی جنایت و قانونشکنی و سالی باشد که دنیا بهسوی صلح و عدالت حرکت کند.
اصل نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یک کشور به هیچ عنوان قابل توجیه نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص تحولات ونزوئلا و در واکنش به این گزاره که حقوق بینالملل نابود شده است، گفت: نقض مکرر و مستمر قواعد حقوق بینالملل به معنای از بین رفتن آنها نباید باشد؛ برعکس، باید جامعه بینالمللی را به این نتیجه برساند که بدون وجود این قوانین و بدون وجود این اصول، جهان به یک جنگل تبدیل خواهد شد. متأسفانه برخی قدرتها تلاش دارند جهان را با زور به سمت چنین وضعیتی سوق دهند. صلح از طریق زور چیزی جز زمینهسازی برای شکلدهی به جهانی که «قانون جنگل» بر آن حاکم خواهد شد، نیست.
بقائی افزود: اتفاقی که در ونزوئلا رخ داد بسیار خطرناک بود. بسیاری از کشورها آن را محکوم کردند. اساساً هیچ کشور مسئول و هیچ کشور دارای حاکمیت قانونی نمیتواند در برابر چنین وضعیتی بیتفاوت بماند، فارغ از اینکه چه کسی و در کدام کشور با چنین وضعیتی مواجه شده است. اصل نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یک کشور به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، با همه معیارها و موازین حقوق بینالملل در تعارض است و بدعتی که ایجاد شد، قطعاً تبعات و پیامدهای آن دامنگیر کل جامعه بینالمللی خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه موضع ما یک موضع اصولی است، گفت: فارغ از اینکه این اتفاق در کجا و علیه چه شخص یا حاکمیتی صورت گرفته باشد، اصل تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها و استفاده از زور عریان با بهانههای مختلف، خلاف همه اصولی است که تمدن جهانی و تمدن انسانی برای مهار آن هزینههای سنگینی پرداخت کرده است. آنچه امروز بهعنوان منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل معاصر میشناسیم، نتیجه تجربه بشری پس از جنگ جهانی است. لذا این اقدام مطلقاً محکوم و مردود است و طرفهایی که دست به این جنایت زدهاند، باید در پیشگاه جامعه بینالمللی پاسخگو باشند.
تخلیه پایگاه عینالاسد عراق در چهارچوب موافقتنامههایی است که میان عراق و طرفهای آمریکایی و خارجی وجود داشته است
اسماعیل بقائی در پاسخ به سوالی در خصوص تخلیه پایگاه عین الاسد در عراق از سوی نیرویهای آمریکایی و امکان ارتباط ارتباط این تحول با تجاوز نظامی احتمالی به ایران گفت: الان اگر مثلاً من یک لیوان آب را بردارم و لیوان آب بریزد، احتمالاً تحلیل خواهند کرد که حتماً قرار است اتفاقی بیفتد. این کوچکترین خبر، حتی یک خبر عادی را هم تبدیل میکنند به بهانهای برای التهابزایی، بهویژه در مورد حضور نظامی آمریکا در عراق و بهخصوص پایگاه عینالاسد که شما به آن اشاره کردید. مقامات ارشد عراق توضیح دادهاند و گفتهاند که این موضوع در چارچوب موافقتنامههایی است که میان عراق و طرفهای آمریکایی و خارجی وجود داشته و قرار است پایگاه عینالاسد را در سال ۲۰۲۶ دولت عراق تحویل بگیرد. من شما را به صحبتهای مقامات عراقی ارجاع میدهم؛ بنابراین نیازی به توضیح بیشتر از طرف من نیست.
رژیم صهیونیستی مترصد سوءاستفاده از هر فرصتی برای هدف قرار دادن انسجام ملی ماست/ باید بسیار هوشیار بود
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «در ادامه، شاهد اظهارات مداخلهجویانه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بودیم که مطالبی را درباره تحولات داخلی ایران مطرح کرد و خود را دلسوز مردم ایران معرفی نمود و با مردم ایران ابراز همبستگی کرد. این در حالی است که شاهد تجاوز این رژیم علیه مردم ایران و به شهادت رساندن بیش از هزار و صد نفر بودهایم. مایلم نظر شما را درباره این اظهارات مداخلهجویانه و پاسخ به آن جویا شوم.» گفت: مردم خود در فضای رسانهای و در فضای اجتماعی بهخوبی به این ادعاها پاسخ دادهاند. دلسوزی این رژیم را در طول تجاوز نظامی ۱۲روزه مشاهده کردیم. این تنها یک نمونه بوده است؛ ترور بزرگان ایران، ترور دانشمندان هستهای ایران و اقدامات مجرمانهای که طی این دههها و سالها رژیم صهیونیستی با همدستی شرکای خود علیه ملت ایران انجام داده است، اموری نیست که با اینگونه فریبکاریها پوشانده شود یا از سوی مردم ایران فراموش گردد.
اسماعیل بقائی ادامه داد: این مسئله یک نکته را روشن میسازد و آن اینکه رژیم صهیونیستی همواره مترصد سوءاستفاده از هر فرصتی برای تفرقهافکنی و هدف قرار دادن انسجام ملی ماست که باید نسبت به آن بسیار هوشیار بود. اقدامها یا اظهاراتی که امثال نخستوزیر رژیم صهیونیستی یا برخی از مقامهای رادیکال و تندروی آمریکایی در ارتباط با مباحث داخلی ایران مطرح میکنند، در قاموس بینالملل چیزی جز ترغیب به خشونت، تروریسم و آدمکشی نیست. از این رو، برای مردم ایران، روسیاهی چنین افرادی کاملاً روشن است و نه مردم ما، نه مردم منطقه و نه جامعه بینالمللی قرار نیست فریب این برخوردهای منافقانه را بخورند.
جنگ روانی و فضاسازی رسانهای علیه کشور، بخشی از راهبرد رژیم صهیونیستی و ایالات متحده برای اعمال فشار بر ایران است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «همزمان با تحولات ونزوئلا و ربوده شدن رئیسجمهور این کشور و همسر وی، شاهد تکرار برخی ادعاها از سوی رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره تکرار تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران هستیم که این بار با چاشنی حمایت از معترضان ایرانی نیز همراه شده است. تحلیل دستگاه دیپلماسی از این فضاسازیهای جدید چیست؟» گفت: در اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا تلاش دارند فضای التهاب و جنگ روانی را همزمان با فشار اقتصادی حفظ کنند، تردیدی وجود ندارد. جنگ روانی و فضاسازی رسانهای علیه کشور، بخشی از راهبرد آنان برای اعمال فشار بر ایران است و امر تازهای محسوب نمیشود. بار دیگر تاکید میکنم آنچه برای ما اهمیت دارد این است که با تمام توان و با همه وجود، مراقب رفتارهای طرفهای مقابل هستیم و در دفاع از کیان ایران، نیروهای مسلح ما ذرهای اهمال و اغماض نخواهند کرد.
فریبکاری رژیم صهیونیستی برای ما ثابت شده است
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص خبر منتشر شده در خصوص پیام بنیامین نتانیاهو به رئیسجمهور روسیه مبنی بر عدم تمایل رژیم صهیونیستی به تجاوز مجدد به ایران، گفت: فارغ از این مباحث رسانهای، جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما با چشمانی باز مراقب حریم ایران هستند و قرار نیست به حرفهای رژیم صهیونیستی اتکا یا اعتماد کنیم؛ فریبکاری این رژیم برای ما ثابت شده است. بنابراین آنچه برای ما اهمیت دارد و قطعاً نقطه تمرکز ماست، تقویت آمادگیها و داشتن چشمانی باز برای دفاع از حریم و کیان ایران است
ربایش رئیسجمهور و همسر رئیسجمهور یک کشور، اصلاً جای افتخار ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به تحولات ونزوئلا گفت: همه اعضای سازمان ملل متحد باید نسبت به نقض فاحش اصول و قواعد حقوق بینالملل دغدغهمند باشند، زیرا این روند به همینجا متوقف نخواهد شد. همین دیروز یا پریروز، برای نمونه، بحث گرینلند مطرح شد. بنابراین همه کشورها باید این نکته را در نظر داشته باشند که نقض قوانین بینالمللی، در صورتی که با مخالفت قاطع جامعه جهانی مواجه نشود، طرفهای قلدر را در تداوم اقداماتشان جریتر میکند.
وی ادامه داد: امروز قرار است جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست کلمبیا برگزار شود. این موضوع برای آمریکای لاتین بسیار مهم است. حمایت ما، همانطور که پیشتر نیز عرض کردم، ربطی به اشخاص ندارد؛ برای ما اصول اهمیت دارد. ربوده شدن رئیسجمهور و همسر رئیسجمهور یک کشور، اصلاً جای افتخار ندارد؛ این اقدامی کاملاً غیرقانونی است و همانطور که خود مقامات ونزوئلایی و مردم ونزوئلا تأکید کردهاند، رئیسجمهورشان باید آزاد شود.
بقائی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها در این خصوص موضع گرفتهاند، خاطرنشان کرد: قطعاً دبیرکل سازمان ملل متحد، سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت مستقیم در قبال صیانت از اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد دارند. عدم واکنش سریع و روشن، جامعه بینالمللی را بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد. من پیشنهاد میکنم فیلم قدیمیای را که، اگر اشتباه نکنم، مربوط به سال ۱۹۶۷ است و با عنوان «حادثه» (The Incident) شناخته میشود، در صورت امکان تماشا کنید و ببینید که نتیجه بیتفاوتی و بیعملی در برابر اقدامات زورمدارانه کسانی که به قلدری عادت دارند، چه شرایطی را برای یک جامعه و در اینجا برای کل جامعه بینالمللی ایجاد خواهد کرد.
قوانین داخلی کشورها نمیتواند مبنایی برای نقض حاکمیت یا تعرض به کشورها باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «مقامات آمریکایی دلیل دستگیری رئیسجمهور ونزوئلا و همسر وی را اجرای حکم قضایی دادگاههای آمریکا عنوان کردهاند. آیا بر اساس قوانین بینالمللی، اجرای حکم دادگاه داخلی یک کشور در قلمرو کشور دیگر قابل توجیه است؟» گفت: پاسخ مطلقاً منفی است. بهخوبی میدانیم که به هیچ عنوان قوانین داخلی کشورها نمیتواند مبنایی برای نقض مصونیت سایر حاکمیتها یا تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها باشد. از این رو، این ادعا صرفاً پوششی و شبهدلیلی برای توجیه اقدام غیرقانونی آمریکا است؛ اقدامی که نه نزد هیچ محکمه بینالمللی و نه بر اساس هیچ قاعده حقوق بینالملل، قابل توجیه نیست.
ایران برخلاف کشورهای اروپایی موضعی اصولی در قبال ضرورت حرمت نهادن به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها دارد
اسماعیل بقائی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص حاکمیت گرینلند گفت: من نمیخواهم بگویم که «خود کرده را تدبیر نیست». واقعیت این است که، همانطور که در پاسخ به سؤال قبلی هم عرض کردم، نقض قوانین بینالمللی و بیتوجهی به اصل حاکمیت قانون در روابط بینالمللی، اگر به یک رویه تبدیل شود، هیچ کشوری را از قانونشکنی مصون نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران موضعی اصولی در قبال ضرورت حرمت نهادن به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها دارد، ادامه داد: ما برخلاف برخی دوستان اروپایی که نگاه گزینشی و استانداردهای دوگانه نسبت به قواعد و اصول حقوق بینالملل دارند و هرجا که اقتضا کند، بر اساس منافع خود در قبال نقضهای حقوق بینالملل موضعگیری میکنند و در مواردی که به هر دلیلی آن را به مصلحت ندانند، بهراحتی نسبت به نقض قوانین بینالملل بیتفاوت میمانند، موضعی ثابت داریم. برای ما نقض حاکمیت دولتها و تعرض به تمامیت سرزمینی کشورها، خواه در لبنان و سوریه اتفاق افتاده باشد، خواه علیه یمن، خواه در ونزوئلا و خواه علیه دانمارک و گرینلند، در همه موارد مردود و محکوم است.
انتقاد برخی مقامات فرانسه از اقدام آمریکا در ونزوئلا نشان از آگاهی آنها نسبت به تبعات این اقدام است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «وزیر خارجه فرانسه و برخی مقامات سابق این کشور با انتقاد صریح از حمله آمریکا به ونزوئلا، این اقدام را ناقض اصل عدم توسل به زور توصیف کردند. آیا این نشانهای از شکلگیری اجماع اروپایی علیه قانونشکنی افراطی آمریکاست؟ موضع شما در این خصوص چیست و از این پس روابط ما با ونزوئلا چگونه ادامه خواهد یافت؟» گفت: کسانی که در اروپا از شجاعت اخلاقی برخوردارند و نسبت به نقض فاحش حقوق بینالملل موضع میگیرند و آن را محکوم میکنند، تاریخ خوانده هستند و از تجربه تاریخی این قاره ردرس گرفتهاند و میدانند که اگر در سال ۱۹۳۹ چمبرلین در برابر اشغال سودتلند موضع قاطع اتخاذ میکرد، اروپا و جهان احتمالاً از وقوع جنگ خانمانسوز مصون میماندند. این رویکرد خود جای امیدواری دارد و نشان میدهد در کشورهای مختلف اروپایی، افرادی هستند که جدیت تبعات ناشی از استمرار قانونشکنی و نقض قوانین بینالمللی را درک میکنند.
گویی جهان به دوران استعمار بازگشته است/رابطه ما همواره با هر کشوری، از جمله ونزوئلا، بر پایه احترام متقابل و منافع متقابل بوده است
اسماعیل بقائی در پاسخ به سوالی در خصوص آینده روابط ایران و ونزوئلا در صورت حاکمیت ایالات متحده در این کشور و همچنین رایزنی با شرکای سیاسی در خصوص آینده ونزوئلا گفت: اگر تا پیش از این، در دهههای گذشته، با استناد به گسترش دموکراسی یا اجرای حقوق بشر به کشورها تعرض میشد، امروز بسیار صریح اعلام میکنند که موضوع، نفت ونزوئلاست و حتی، همانطور که شما هم اشاره کردید، میگویند که خودشان ونزوئلا را اداره میکنند. گویی جهان به هفت یا هشت دهه قبل، به دورانی بازگردانده میشود که استعمار و منطق حاکم بر روابط قدرتهای استعماری با کشورهای دیگر، مبنای مناسبات بود.
وی ادامه داد: قطعاً چنین رویکردی مورد پذیرش هیچ ملت و هیچ کشوری، از جمله مردم ونزوئلا، نخواهد بود. رابطه ما همواره با هر کشوری، از جمله ونزوئلا، بر پایه احترام متقابل و منافع متقابل بوده است و مبنای روابط ما در آینده نیز با این کشور بر همین اساس خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: در خصوص رایزنی با سایر کشورها نیز، اگر این فرض را بپذیریم که تعرض به حاکمیت ملی یک کشور عضو سازمان ملل متحد موضوعی است که به همه کشورها مربوط میشود و همه کشورها در قبال آن مسئولیت دارند، قاعدتاً ما هم در سطح سازمان ملل متحد همانطور که عرض کردم و امروز جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد و نیز در هر گفتوگویی که با کشورهای دیگر داشته باشیم، حتماً در این خصوص رایزنی خواهیم کرد.
روند پذیرش سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در لبنان انجام شده است
اسماعیل بقائی در پاسخ به این پرسش که «اخیراً آقای یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، از گفتگو با ایران استقبال کردند و در اظهارات خود این موضوع را بیان کردند. هفته گذشته نیز خبری منتشر شد که سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران عازم بیروت خواهد بود. میخواستم بدانم آیا برنامهای برای گفتگو با لبنان تنظیم شده است یا خیر؟ و آیا گفتگویی در آینده متصور است و سفیر جدید چه زمانی عازم میشوند؟» گفت: روابط ما با لبنان دیرپا و دوستانه بوده و همواره مصمم هستیم این روابط را ادامه داده و تقویت کنیم. سفیر جدید لبنان در هفتههای اخیر وارد کشور شد و روز چهارشنبه هفته گذشته با آقای وزیر دیدار داشت و رسماً مأموریت خود را در ایران آغاز کرد. روند پذیرش سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز انجام شده و انتظار میرود ایشان ظرف هفتههای آینده عازم محل مأموریت شوند. با توجه به اینکه هر دو کشور در پایتختهای خود سفارت دارند، گفتگو بین دو کشور که روابط دیپلماتیک خوبی دارند، امری مستمر خواهد بود.
هرگونه شواهدی دال بر مداخله طرفهای خارجی در امور داخلی ایران حتماً به نحو مقتضی مستندسازی خواهد شد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص اسنادی که نشان از حمایت و تامین مالی آلمان از ناآرامیهای ایران منتشر شده است، گفت:بدیهی است که هرگونه شواهد و قرائنی که دال بر مداخله طرفهای خارجی در امور داخلی ایران باشد، از جمله از طریق تحریک به خشونت و تأمین اقدامات خرابکارانه، حتماً به نحو مقتضی هم مستندسازی خواهد شد و هم با کشورهای ذیربط مطرح خواهد شد.
سفیر، کارکنان سفارت و اتباع ایرانی در کاراکاس در سلامت کامل هستند
اسماعیل بقائی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اتباع و اموال ایرانی در ونزوئلا گفت:در رابطه با اتباع ایرانی، من همان روز با سفیرمان صحبت کردم و خبر آن را نیز منتشر کردیم. سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در سلامت کامل هستند. درباره اتباع ایرانی نیز، تعداد زیادی تبعه در آنجا نداریم، اما همان تعداد اندکی که حضور دارند نیز همگی در سلامت کامل هستند و هیچ گزارشی مبنی بر بروز مشکل دریافت نکردهایم.
وی ادامه داد: در خصوص حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران، نظام حاکم بر ونزوئلا کماکان همان نظام است. همان روز نیز فکر میکنم دیروز یا پریروز، آقای وزیر با همتای ونزوئلایی خود گفتوگو کردند. بنابراین ما هم اوضاع را با دقت رصد میکنیم و هم هر اقدامی را که لازم باشد برای حمایت از منافع و اتباع کشورمان اتخاذ خواهیم کرد
مسئولیت تبعات ربایش رئیسجمهور ونزوئلا و نقض حقوق بینالملل بر عهده قانونشکن و کسانی است که سکوت یا حمایت میکنند
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «برخی تحلیلها مدعی هستند که حمله آمریکا به ونزوئلا و ربایش و دستگیری رئیسجمهور این کشور، نوعی تبانی یا معامله میان آمریکا با روسیه و چین بوده است؛ به این معنا که در قبال پذیرش طرح آمریکا برای ربایش مادورو، روسیه مجوزی برای آزادی عمل در قبال اوکراین دریافت کرده و چین نیز در رابطه با تایوان. ارزیابی وزارت امور خارجه از این گمانهزنیها چیست و چقدر باید به این تحلیلها بها داد؟» گفت: باید تمرکز خود را بر اصل اتفاقی که رخ داده معطوف کنیم. گاهی برداشتها و تفسیرهایی که از یک رویداد یا نقض حقوق بینالملل ارائه میشود، با هدف منحرف کردن اذهان عمومی از شدت عمل ارتکابی است. در این مورد خاص، باید توجه داشت که یک قدرت بدون هیچ مبنا و دلیلی، به زور متوسل شده و رئیسجمهور و همسر وی را ربوده و با تعرض به خاک و حاکمیت ملی کشور، اصول اولیه حقوق بینالملل را نقض کرده است.
اسماعیل بقائی با تاکید بر اینکه این اصل موضوع است که باید مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد و محکوم شود، افزود: زیرا میتواند الگو قرار گرفته و در سایر نقاط جهان تکرار شود. تبعات و پیامدهای این اقدام بر عهده طرفی است که قانونشکنی کرده است. طبیعتاً هیچ نقض فاحش حقوق بینالملل، مجوزی برای تکرار چنین اقدامی در جای دیگر ایجاد نمیکند. مسئولیت این اقدام غیرقانونی و تبعات آن برای حاکمیت قانون در سطح بینالمللی بر عهده طرف قانونشکن و همچنین طرفهایی است که با سکوت، بیتفاوتی یا حمایت، به نوعی بر این عمل غیرقانونی صحه میگذارند.
حفظ یکپارچگی و تمامیت سرزمینی یمن برای همه کشورهای منطقه اهمیت دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص تحولات یمن گفت: در رابطه با یمن، موضع ما پیشتر نیز طی بیانیهای اعلام شده است. حفظ یکپارچگی و تمامیت سرزمینی یمن برای همه کشورهای منطقه اهمیت دارد. ما از این واقعیت غافل نیستیم که دشمنان ثبات، امنیت و مصلحت منطقه، به دنبال ایجاد ناامنی و تجزیه کشورهای اسلامی هستند. امیدواریم تحولاتی که در هفتههای اخیر در یمن شاهد آن بودیم، منجر به گفتگوهای یمنی–یمنی شود و بر اساس نقشه راه موجود، روند تحکیم ثبات و امنیت در یمن با قوت بیشتری ادامه پیدا کند
پیگیر مطالبات خود از ونزوئلا هستیم
اسماعیل بقائی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به تحولات ونزوئلا، تکلیف مطالبات مالی ایران از این کشور که گفته میشود مبلغ قابل توجهی است، چیست؟» گفت: ما در ارتباط مستمر با مقامهای ونزوئلایی هستیم و اصولاً فارغ از این تحولات، روابط اقتصادی دو کشور فیمابین دو کشور است و با تغییر و تحول در یک حاکمیت یا دولت، مطالبات و روابط موجود ناپدید نمیشود.
وی ادامه داد: در مورد مطالبات نیز، پیگیری آنها سر جای خود باقی است و نهادهای ذیربط ما، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر سازمانهای متولی امور اقتصادی، همواره پیگیر موضوع بودهاند و همچنان با جدیت آن را دنبال میکنند.
مطالبات مالی قرار نیست با تغییر حکومت یا تحول در حاکمیت یک کشور دچار تغییر شود یا از بین برود
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات وزیر دارایی سوریه در خصوص اخذ غرامت از ایران گفت: نمیتوانیم در مورد هرگونه اظهار نظر سیاسی که هیچ مناسبت و سازگاری با مبانی حقوق بینالملل ندارد، اینجا اعلام نظر کنیم، آنچه مشخص است این است که مطالبات یا مراودات اقتصادی بین کشورها دارای یک قاعده قانونی است و مطالبات مالی نیز قرار نیست با تغییر حکومت یا تحول در حاکمیت یک کشور دچار تغییر یا از بین برود. آن مطالبات سر جای خود باقی است، مستندات آن موجود است و قطعاً این موضوع فیمابین دو کشور باقی میماند.
اسماعیل بقائی خاطرنشان کرد: حتی در زمانهایی که یک کشور دچار مشکل بنیادین میشود، فرض کنید کشوری تجزیه میشود، حتی در آن شرایط هم مطالبات اقتصادی و تعهدات حقوقی کشور از بین نمیرود و به کشور جانشین منتقل میشود. گذشته از این، در موضوعی که شما سؤال کردید، وضعیت کاملاً روشن است و بنابراین این موضوعی نیست که بتوان با یک اظهار نظر ساده سیاسی از کنار آن عبور کرد
دستگاه دیپلماسی قرار نیست دچار غافلگیری شود/ در تعامل و رایزنی با سایر کشورها برای حفظ منافع و صلح در منطقه هستیم
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «برخی تحلیلگران عنوان کردهاند که اقدام آقای ترامپ در ونزوئلا میتواند یک تهدید جدی برای ایران باشد. شما به آمادگی نیروهای مسلح اشاره کردید، اما میخواهم بدانم دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه چه برنامهای برای مقابله و کاهش این تهدیدات دارند؟» گفت: دستگاه دیپلماسی قرار نیست با این اتفاقات دچار غافلگیری شود. در یک تا دو سال گذشته، با سیلی از تحولات و رویدادهای غیرمترقبه مواجه بودهایم و آمادگی لازم را برای مواجهه با چنین شرایطی ایجاد کردهایم.
وی ادامه داد: این آمادگی به ما امکان میدهد با چابکی و کارآمدی، هم تحولات را رصد کنیم و هم در تعامل و رایزنی با سایر کشورها، منافع ملی ایران را تامین و حفظ کنیم و هم به مقابله با جریانها و روندهایی که صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را به خطر میاندازند، بپردازیم. ما با جدیت این روند را ادامه خواهیم داد.
مخاطبان، پیام سخن دبیر شورای عالی امنیت ملی را بهخوبی دریافت کردهاند
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «آقای لاریجانی خطاب به ترامپ اعلام کردند که دخالت آمریکا در امور داخلی ایران، منطقه را به هم میریزد. آیا معنی این سخن این است که سیاست ایران نسبت به ثبات منطقه در صورت وقوع هرگونه اتفاق، نسبت به آن جنگ ۱۲ روزه متفاوت خواهد بود؟» گفت: قرار نیست حرفهای دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی را تفسیر کنم. به نظر میرسد فرمایش ایشان به اندازه کافی گویا بوده و مخاطبان نیز پیام این سخن را بهخوبی دریافت کردهاند.
مقابله با تروریسم یک وظیفه جمعی کشورهای منطقه است/ با ترکیه در موضوعات امنیتی همکاری و هماهنگی داریم
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «هفته گذشته، ترکیه عملیات گستردهای علیه داعش انجام داد و در برخی مناطق حتی درگیریهایی میان پلیس ترکیه و نیروهای داعش رخ داد که منجر به کشته شدن تعدادی از نیروهای پلیس شد. سوال من این است که آیا نگرانی نسبت به قوت گرفتن و ظهور مجدد داعش وجود دارد و آیا همکاریهای نظاممندی میان ایران و ترکیه در مبارزه با تروریسم داعش برقرار است یا خیر؟» گفت: مقابله با تروریسم یک وظیفه جمعی و تعهدی است که تمامی کشورهای منطقه بر عهده دارند. واقعیت این است که مادامی که ناامنی و اشغال کشورهای منطقه ادامه داشته باشد، زمینه برای رشد گروههای تروریستی و تکفیری فراهم است و این مسئله باید نگرانی مشترک کشورهای منطقه باشد.
وی با اشاره به اینکه ایران و ترکیه همسایگان نزدیک هستند و از دیرباز در موضوعات امنیتی همکاری و هماهنگی داشتهاند، گفت: اخیراً نیز مقامهای ارشد دفاعی ترکیه از ایران دیدار کردند. بنابراین، همکاری و هماهنگی میان دو کشور در حوزه امنیت و مقابله با تروریسم مسبوق به سابقه است و قاعدتاً برای اطمینان از صلح و ثبات منطقه، این همکاریها باید با قوت ادامه یابد.
ایران در دفاع از کیان خود، هیچ مسامحه و اهمالی نخواهد کرد/ اعضای شورای امنیت قانونشکنی آمریکا را جدی بگیرند
اسماعیل بقائی در پاسخ به این پرسش که «برخی تحلیلگران گفتند که بعد از حمله آمریکا به ونزوئلا، ایران ممکن است نوبت بعدی باشد و اگر آمریکا مستقیماً وارد حمله نظامی شود، خط قرمز ایران دقیقاً کجاست؟ آیا حمله تنگه هرمز خواهد بود و یا مستقیماً پایگاههای نظامی آمریکا؟» گفت: قاعدتاً نحوه دفاع ایران از خود، نه در تخصص بنده است و نه قرار است در اینجا درباره آن صحبت شود. آنچه مشخص است، این است که ایران در دفاع از کیان خود، هیچ مسامحه و اهمالی نخواهد کرد.
وی ادامه داد: در مورد تفسیرهای مختلف، بله، این مسائل میتواند التهابزا باشد؛ برخی تحلیلها میگویند این اقدام مستقیماً علیه اهداف چین در آمریکای لاتین است و برخی دیگر آن را الگویی برای سایر مناطق تلقی میکنند. اما نکته مهم این است که، همه کشورها، از جمله کشورهایی که به دلیل عضویت در شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت مستقیم دارند، باید قانونشکنی را جدی بگیرند و تلاش کنند از تکرار چنین نقضهای فاحشی در روابط بینالملل جلوگیری شود.
برخوردهای دوگانه به جایگاه رفیع حقوق بشر آسیب میرساند/موضوع حقوق بشر ایران همواره با نگاهی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص مواضع اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص ایران گفت:چیزی که آزاردهنده است و به اعتبار نهادهای بینالمللی و جایگاه رفیع حقوق بشر آسیب میرساند، همین برخوردهای دوگانه است که متأسفانه در دو تا سه سال اخیر به اوج خود رسیده است. از یک سو، ما شاهد نسلکشی آشکار در غزه و کرانه باختری بودیم و از سوی دیگر، با بیعملی و سکوت بسیاری از نهادهایی مواجه بودیم که وظیفهشان رسیدگی به نقضهای حقوق بشر است. در این مورد خاص، امر تازهای نیست. متأسفانه در رابطه با موضوع حقوق بشر، ایران همواره با نگاهی سیاسی مورد توجه قرار گرفته و در برهههای مختلف، گزارشگران یا برخی کشورها بدون توجه به ابعاد گوناگون موضوع، صرفاً به محکومیت اکتفا کردهاند، بدون اینکه به شرایط و واقعیتهای موجود توجه داشته باشند.
به سهم خود برای صیانت از اصول و قواعد حقوق بینالملل تلاش میکنیم
اسماعیل بقائی در پاسخ به سوالی در خصوص قدرت اقناع ایالات متحده در قبال اقدامات خلاف قوانین بینالمللی گفت: اقناع نمیکند، تحمیل میکند. مگر قبل از اقدامات جنایتکارانهای که علیه تجهیزات هستهای صلحآمیز ایران انجام شد یا همین تعرضی که به ونزوئلا صورت گرفت، جامعه جهانی را قانع کردند که چنین امری لازم است؟ خیر، با استفاده از زور این کار را انجام دادند. علیرغم اینکه شما شاهد بودید، حتی دوستان اروپایی آمریکا این عمل را تأیید نکردند و بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای بزرگ حوزه آمریکای لاتین، صراحتاً این اقدام را محکوم کردند. اساساً در اینکه این عمل غیرقانونی بود، فکر نمیکنم تردیدی وجود داشته باشد؛ این اقدام با هیچ یک از مبانی حقوق بینالملل سازگار نیست.
وی ادامه داد: این مسئولیت تکتک دولتها و کل جامعه بینالمللی است. در سطح سازمان ملل متحد و سایر ترتیبات چندجانبه بینالمللی، سازمانهایی وجود دارند که کشورها بتوانند مواضع خود را یکسان کنند و تلاش کنند صداهای فردی را به مطالبات جمعی تبدیل کنند تا از تکرار این قانونشکنیها جلوگیری شود و قانونشکنان پاسخگو باشند. ما نیز از این طریق و هم از طریق گفتوگوهای دوجانبهای که با کشورهای مختلف داریم، به سهم خود برای صیانت از اصول و قواعد حقوق بینالملل تلاش میکنیم.