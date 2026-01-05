کشف جسد راننده نیسان

سرهنگ بیت سیاح تصریح کرد: متهمان در تحقیقات فنی پلیس و در مواجهه با مستندات و ادله محکم سرانجام به قتل راننده خودرو و دفن جسد مقتول در نقطه‌ای دورافتاده اعتراف کردند.

سرهنگ حسین بیت سیاح، فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان، گفت: در پی وصول نیابت قضایی از استان قم مبنی بر فقدان یک نفر راننده خودروی نیسان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از آوش، او افزود: با انجام اقدامات فنی و تخصصی، مأموران موفق شدند در کمتر از ۸ ساعت، سرنخ‌هایی از متهمان و خودروی مورد نظر در شهرستان به دست آورند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی خودروی نیسان مفقودی توقیف وطی عملیاتی ۳ نفر عاملان قتل دستگیر شدند.

اعتراف به قتل راننده نیسان

سرهنگ بیت سیاح تصریح کرد: متهمان در تحقیقات فنی پلیس و در مواجهه با مستندات و ادله محکم سرانجام به قتل راننده خودرو و دفن جسد مقتول در نقطه‌ای دورافتاده اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان خاطرنشان کرد: با راهنمایی متهم اصلی، محل دقیق دفن جسد شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، عملیات نبش قبر انجام و جسد مقتول کشف و جهت بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

سرهنگ بیت‌سیاح در پایان با معرفی متهمان به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند، اجازه نخواهد داد مجرمان امنیت شهروندان را به خطر بیندازند و پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.