تعداد بازدید : 9034
کد خبر:۱۳۴۹۹۶۱
23702 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

تهدید ترامپ به حمله به ایران: ضربه سختی می‌زنیم! + زیرنویس

دونالد ترامپ در حمایت آشکار از اغتشاشاگران در ایران ادعا کرد ایران معترضین را می‌کشد و تهدید کرد: «وقتی شروع به کشتن مردم کنند همان‌طور که در گذشته انجام داده‌اند، فکر می‌کنم با ضربه بسیار سختی مواجه خواهند شد» لفاظی ترامپ را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۲۶
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
223
119
پاسخ
ترامپ غلط کرده است. نیروهای زحمت کش و دلسوز فراجا مرض که ندارند بیخود با کسی برخورد کنند. ولی کسی که به مرکز پلیس و کلانتری حمله می کند و قصد سرقت اسلحه ها را دارد باید منتظر برخورد باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
202
112
پاسخ
مرگ بر آمریکا
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
199
114
پاسخ
غلط زیادی کرده
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
50
217
پاسخ
معلوم نیست لفاظی باشد . تا حالا هرچه گفته عمل کرده .
چرا ما نمی توانیم مسائل خودمان را با گفتگو حل کنیم ؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
طرف اول نه پول دارد و نه قدرت ولی طرف دوم پول، قدرت و اسلحه دارد و هیچ قانون هم متوقفش نمی کند. شما جای طرف دوم باشی، نیازی به گفتمان داری؟ والا نداری. تا موقعی که دیر میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
202
86
پاسخ
سگی که می‌ترسه ، پارس می‌کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
218
55
پاسخ
بزرگترین لاف زن دنیاست جدی نباید گرفتش
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
23
240
پاسخ
این تهدیدها را بسیار جدی بگیرید این همه بی خیالی وبی تفاوتی نتیجه ویرانگری دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
113
115
پاسخ
این مردم را تو با خروج از برجام و تحریم های همه جانبه ات به این روز انداختی، حالا ادعای دفاع و حمایت از اونها می کنی....خدا لعنتت کند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
128
98
پاسخ
حرام لقمه دستش به خون مردم ما آلوده است حالا داره مردم ما رو بهونه میکنه برای کشتار بیشتر و میخواد ظاهر خیرخواه هم به خودش بگیره . واقعا توهین آمیزه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
135
96
پاسخ
بی شرف .......
