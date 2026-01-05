نبض خبر
تهدید ترامپ به حمله به ایران: ضربه سختی میزنیم! + زیرنویس
دونالد ترامپ در حمایت آشکار از اغتشاشاگران در ایران ادعا کرد ایران معترضین را میکشد و تهدید کرد: «وقتی شروع به کشتن مردم کنند همانطور که در گذشته انجام دادهاند، فکر میکنم با ضربه بسیار سختی مواجه خواهند شد» لفاظی ترامپ را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:نبض خبر اعتراضات بازار اغتشاشات حوادث 1404 ویدیو اسرائیل آمریکا دونالد ترامپ حمله آمریکا به ایران
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۲۶
انتشار یافته: ۱۳
ترامپ غلط کرده است. نیروهای زحمت کش و دلسوز فراجا مرض که ندارند بیخود با کسی برخورد کنند. ولی کسی که به مرکز پلیس و کلانتری حمله می کند و قصد سرقت اسلحه ها را دارد باید منتظر برخورد باشد.
معلوم نیست لفاظی باشد . تا حالا هرچه گفته عمل کرده .
چرا ما نمی توانیم مسائل خودمان را با گفتگو حل کنیم ؟؟؟؟
چرا ما نمی توانیم مسائل خودمان را با گفتگو حل کنیم ؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
این تهدیدها را بسیار جدی بگیرید این همه بی خیالی وبی تفاوتی نتیجه ویرانگری دارد
این مردم را تو با خروج از برجام و تحریم های همه جانبه ات به این روز انداختی، حالا ادعای دفاع و حمایت از اونها می کنی....خدا لعنتت کند...
حرام لقمه دستش به خون مردم ما آلوده است حالا داره مردم ما رو بهونه میکنه برای کشتار بیشتر و میخواد ظاهر خیرخواه هم به خودش بگیره . واقعا توهین آمیزه