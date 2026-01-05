دونالد ترامپ در حمایت آشکار از اغتشاشاگران در ایران ادعا کرد ایران معترضین را می‌کشد و تهدید کرد: «وقتی شروع به کشتن مردم کنند همان‌طور که در گذشته انجام داده‌اند، فکر می‌کنم با ضربه بسیار سختی مواجه خواهند شد» لفاظی ترامپ را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.