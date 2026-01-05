آزادراه تهران کرج به مدت ۲ شب مسدود میشود
بهمنظور اجرای عملیات نصب پل عابر پیاده بتنی، محدودیت و انسداد مقطعی در بخشی از آزادراه تهران کرج، باند جنوبی، محدوده پیکانشهر اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه فراجا اعلام کرد: بهمنظور اجرای عملیات نصب پل عابر پیاده بتنی، محدودیت و انسداد مقطعی در بخشی از آزادراه تهران کرج، باند جنوبی، محدوده پیکانشهر اعمال خواهد شد.
این محدودیت از چهارشنبه بهمدت ۲ شب متوالی از ساعت ۲۳ تا ۵ بامداد روز بعد اجرا میشود.
رانندگان میتوانند برای تردد از مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه شهید همدانی و بزرگراه شهید لشگری استفاده کنند.
