صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
خروج از الگوی شکست الزامی است؛

طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل

قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت وزارت نیرو را به منظور پوشش ۹۰ درصدی مصرف انرژی کشور و صرفه‌جویی سالانه ۷تا۸ هزار مگاوات مکلف به نصب حداقل ۲۰ میلیون کنتور هوشمند برق کرده و این در حالیست که  تا دی‌ماه ۱۴۰۴ تنها ۶ میلیون دستگاه نصب‌شده و این  یعنی به رغم وعده های جاه طلبانه دولت های گذشته تا کنون  تنها کمتر از ۳۰ درصد هدف کل برنامه به تحقق رسیده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۴۸
| |
8615 بازدید
|
۱۵

طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل

فرزین سوادکوهی، سرویس انرژی تابناک این ناکامی، که ریشه در سوءمدیریت مالی، تأخیرهای اجرایی و وابستگی به واردات تحت تحریم‌ها دارد، نه تنها نمادی از ناتوانی مزمن وزارت نیرو در سیاست‌گذاری‌های انرژی است، بلکه با مقایسه تاریخی کمی دلسرد کننده تر نیز می‌شود چرا که  در دولت یازدهم وعده ۲ میلیون کنتور تا ۱۳۹۵ به کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه تقلیل یافت و در دولت دوازدهم  هدف ۱۰ میلیونی به ۱.۲ میلیون رسید؛ و حتی در دولت سیزدهم ، علی‌رغم تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان بودجه در ۱۴۰۳ وبعد تر با وعده وزیر فعلی نیرو برای دوبرابر شدن میزان کنتورها، به ۱۰ میلیون تا پایان ۱۴۰۴، پیشرفت واقعی تنها ۱.۳ میلیون نصب در سال جاری بوده است و این بدان معناست که طرح با میانگینی معادل هرساله کمتر از ۱.۵ میلیون دنبال شده، در حالی که برای تحقق هدف، باید سالی ۶ میلیون دستگاه نصب می شد.

این اختلاف فاحش، که تلفات شبکه را همچنان بین ۱۱تا۱۲ درصد نگه داشته، نه تنها اقتصاد ملی را هرسال با ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان روبرو می کند، بلکه اعتماد عمومی به وعده‌های دولتی را به باد می‌دهد و قطعی‌های تابستانی را به کاری روتین تبدیل می کند و بر این قاعدع بنظر می رسد وزارت نیرو، با وجود ۱۴ مگاپروژه اعلامی، بار دیگر در برابر واقعیت‌های اجرایی زانو زده و طرحی را که می‌توانست کاری بزرگ در حوزه رفع زیان ها باشد، به نمادی از وعده‌های توخالی بدل ساخته است.

تاریخچه طرح؛ الگویی از تأخیرهای تکراری

ایده کنتورهای هوشمند از دولت دهم (۱۳۸۴-۱۳۹۲) مطرح شد.درست در زمانی که در قالب برنامه‌های اولیه تحول دیجیتال انرژی، نصب آزمایشی ۱۰ هزار دستگاه در مناطق صنعتی تهران پیشنهاد گردید، اما به دلیل تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی بزرگ‌تر مانند نیروگاه‌های اتمی، این ایده به حاشیه رانده شد و تنها به مطالعات مفهومی محدود ماند.

اجرای جدی این کار در دولت یازدهم کلید خورد و این در حالی بود که  با وعده‌های اولیه برای ۲ میلیون دستگاه تا ۱۳۹۵، عمدتاً به دلیل تحریم‌های فنی و کمبود بودجه که واردات قطعات الکترونیکی را مختل می کرد، تنها ۵۰۰ هزار دستگاه نصب شد.

در ادامه دولت دوازدهم هدف را به ۱۰ میلیون رساند، اما تا پایان ۱۳۹۹، آمار به ۱.۲ میلیون محدود ماند و این در شرایطی بود که  بدهی‌های انباشته بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومانی و عدم تحقق رگولاتوری مستقل، تولیدکنندگان را دلسرد کرد. سندیکای صنعت برق، وزارتخانه را به "عدم اصلاح ساختار اقتصادی" متهم کرد، که بدون واقعی‌سازی تعرفه‌ها، هر طرحی را ناکام می‌گذارد. مثلاً در سال ۱۳۹۸، بیش از ۵۰ شرکت داخلی از پروژه خارج شدند و به سمت بازارهای صادراتی مانند عراق روی آوردند.

دولت سیزدهم ، ۲۰ میلیون را هدف گذاشت، اما تا پایان ۱۴۰۳، از این میزان تنها نصب ۴.۷ میلیون دستگاه محقق شد. اخیراً اما، با طرح "جهش هوشمندسازی"، وزیرفعلی نیرو از نصب ۶۰۰ هزار دستگاه اضافی در ۱۴۰۴ خبر داده، اما این جهش، با میانگین ۱.۵ میلیونی هرساله، هنوز ناکافی بنظر می رسد.

 مقایسه کشور ما با ترکیه ای که ۸۰ درصد پوشش و ۶ درصد تلفات دارد نشان می‌دهد ایران نه تنها عقب افتاده، بلکه در مقایسه با میانگین منطقه‌ای یعنی۱۵ درصد تلفات، نیز ضعیف عمل کرده. برای نمونه، عربستان سعودی با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در هوشمندسازی، تا ۱۴۰۳ به ۷۰ درصد پوشش رسیده و صرفه‌جویی ۵ هزار مگاواتی را تجربه کرده است.

مشکلات اجرایی و مالی؛ زنجیره‌ای از موانع ساختاری

ریشه ناکامی‌ها عمیق‌تر از تأخیرهای عددی است. مالی‌ترین چالش، بودجه ناپایدار است. قانون بودجه ۱۴۰۱ نصب این کنتورها  را الزامی کرد، اما هزینه‌هایی مثل ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر دستگاه ابتدا بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته شد  .تصمیمی که محمد باقرقالیباف رئیس مجلس آن را "تحمیل بار بر مردم" خواند و منجر به تصویب مصوبه اصلاحی در کمیسیون انرژی شد. هرچند وزارتخانه بعداً وعده تأمین از یارانه‌ها داد، اما ۳۰ درصد درخواست‌ها در ۱۴۰۲ به دلیل نگرانی‌های مالی رد شد.

 اکنون، با ۳۰ همت بودجه برای دوبرابر کردن تا ۱۴۰۵، پیشرفت این طرح ظاهرا شتاب گرفته، اما بدهی‌های گذشته همچنان زنجیره تأمین را مختل می‌کند؛ مثلاً در سال ۱۴۰۳، تأخیر در پرداخت به شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید ماهانه را از ۲۰۰ هزار به ۱۵۰ هزار دستگاه کاهش داده است.

از منظر فنی، تحریم‌ها ۷۰ درصد تولید را داخلی کرده، اما کیفیت پایین کنتورهای ساخت داخل یعنی عدم تطابق با استاندارد IEC منجر به خرابی‌های ۱۰تا۱۵ درصدی در آنها شده. عدم هماهنگی استانی( بطور نمونه مانند تهران ۴۰ درصد پوشش، سیستان ۲۰ درصد) هم ناهمگونی های عجیبی ایجاد کرده است.

 در استان‌های مرزی مانند کردستان، پوشش کمتر از ۱۵ درصد است و مشکلات مختلف، حمل‌ونقل تجهیزات را تشدید کرده. در حوزه اجتماعی هم، مقاومت های زیادی وجود دارد که ناشی از بدبینی و بی اعتمادی به نهاد حاکمیتی است.مثلا شایعات "نظارت دولتی" و اعتراضات کشاورزان خوزستانی به "تبعیض محدودسازی"، نصب کنتورهای هوشمند را کند کرده. در تابستان ۱۴۰۳، علی‌رغم ۴.۵ میلیون کنتور خانگی، ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی قطعی‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرد، که کنتورها نتوانستند کنترل کنند و گزارشی از دیوان محاسبات نشان داد که تنها ۴۰ درصد کنتورهای نصب‌شده به طور کامل فعال بوده‌اند.

پیشرفت‌های دیرهنگام در برابر اهداف بلندپروازانه

تا دی ۱۴۰۴، ۶ میلیون کنتور در مدار فعالیت است و هنوز به نصب ۷ میلیون دستگاه  هدف گرفته شده پایان سال فاصله دارد. این پیشرفت البته، با واگذاری ۲۴ هزار انشعاب جدید، امیدوارکننده بنظر می رسد، اما میانگین نصب سالانه (۱.۵ میلیون) با نیاز ۶ میلیونی برای ۱۴۰۵ همخوانی ندارد.

 تلفات ۹.۷ درصدی در توزیع نشان‌دهنده صرفه‌جویی جزئی است، اما این عدد ازهدف ۸.۵ درصدی فاصله دارد. در مقایسه، کشورهای همسایه مانند ترکیه با سرمایه‌گذاری R&D (۱ درصد بودجه)، تلفات را نصف کرده‌اند؛ ایران اما کمتر از ۰.۵ درصد بودجه را به نوآوری اختصاص داده  و باید به یاد بیاوریم که بودجه R&D وزارت نیرو در ۱۴۰۳ تنها ۲۰۰ میلیارد تومان بود، در حالی که نیاز به حداقل ۱۰۰۰ میلیارد برای بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته تخمین زده می‌شود.

بی تردید بدون نهاد رگولاتوری، طرح‌ها محکوم به تکرار شکست هستند؛ مثلاً در گزارش سالانه توانیر ۱۴۰۴، اذعان شده که عدم تعامل با بخش خصوصی، ۳۰ درصد پتانسیل صرفه‌جویی را هدر داده است.

اصلاحات فوری ضروری است

طرح کنتورهای هوشمند، با پتانسیل ۸ هزار مگاواتی صرفه‌جویی، به دلیل ناتوانی‌های ساختاری وزارت نیرو در دولت‌های مختلف، از ایده‌ای انقلابی به نماد ناکارآمدی بدل شده. این ناکامی نه تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان سالانه تحمیل می‌کند، بلکه قطعی‌های مکرر را به بحران اجتماعی تبدیل کرده. بر پایه آنچه تجربه شده، نقد عملکرد گذشته و حال موجه است و پیشرفت ۱۴۰۴ شتاب‌دار است اما کافی نیست، و بدون تغییرات بنیادین، تکرار همان چرخه ناموفق، شکستی حتمی بدنبال دارد.

برای بزرون رفت از این وضعیت می توان هرچه زودتر دست به کار شد.مثلا ایجاد  صندوق مالی مستقل با مشارکت خصوصی برای پایداری بودجه، که می‌تواند از طریق اوراق بدهی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود و کمپین آموزشی عمومی برای کاهش مقاومت فرهنگی و شفاف‌سازی تعرفه‌ها (بدون تغییر در قبوض)، با همکاری رسانه‌های ملی و محلی برای پوشش ۵۰ میلیون مشترک؛ و اولویت‌بندی استان‌های پرمصرف مانند تهران و خوزستان با نصب۴ برابری ، همراه با مشوق‌های محلی مانند تخفیف تعرفه برای کشاورزان و نظارت ماهانه مجلس بر اهداف، با گزارش‌دهی شفاف به کمیسیون انرژی مجلس می تواند بسیار راه گشا باشد.

بدون این گام‌ها، وعده‌های ۱۲ میلیونی ۱۴۰۵ و ۲۰ میلیونی ۱۴۰۶، تکرار الگوی شکست خواهند بود  و ایران همچنان در تاریکی ناترازی انرژی خواهد ماند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کنتور هوشمند برق فرزین سوادکوهی انرژی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۵
نیک فرجام عزیز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
18
پاسخ
باحضوردراداره برق سلمانشهرتقاضای کنتوربرق هوشمنددادم گفتندشش میلیون وپانصدتومان بایدپرداخت کنم ِلذا منصرف شدم وعطا رابه لغایش بخشیدم چراکه بهینه سازی مربوط به مصرف کننده نمیباشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
سلام - از ما هم همین مبلغ گرفتند - گفتند اگر حالا پرداخت نکنید بعدا باید چندین برابر قیمت کنتور را بپردازید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
7
4
پاسخ
يك فكري به اب بزاريد و كنتورهاي خاصي كه مصرف هر مشترك را مشخص كنه بزاريد...نميخواد بودجه براش تعريف كنيد مردم خودشون ميخرن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
خودت میتونی بذاری و تناسب ببندی نسبت به جمع کنتور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
یعنی یه تناسب ساده هم بلد نیستی ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
5
پاسخ
آقا من حاضرم هر کس کنتور هوشمند می خواهد دو تا بهش بدهم و با کنتور قدیمی عوض کنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
14
پاسخ
معمولا کنتور را تعویض می کنند به حساب دولت یا حد حداکثر در چند مرحله روی قبض میاد
اینطور که معلومه باز شرکت های اقازاده بنیان کیسه دوختن
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
9
پاسخ
شما اول یک فکری به حال انشعابات و کنتور های غیر مجاز بکنید.هوشمند سازی دیرو زود داره اما سوخت و سوز نداره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
6
پاسخ
انشعاب برق تکفاز ۳۰میلیون ۱۳میلیون فقط کنتور را گرفتن کرمان.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
0
پاسخ
ظاهرا فقط پول میگیرند و از نصب خبری نیست . از یکی از همسایه های ما ۶ ماه است پول گرفته اند و هیچی به هیچی . هیچ دسترسی هم به کسی نیست و اداره برق هم پاسخگو نیست و میگویند خودشان با شما تماس میگیرند !
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
1
پاسخ
الان برا نصب کنتور هوشمند باید فقط برای تابلو برق ۸ملیون و یکصد هزار تومن بدی تازه بقیه کارها طبق گفته پیمانکار مربوطه کلا تا ۲۸ ملیون برات آب میخوره !!!!!!!!
اکبر حاج محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
3
پاسخ
با سلام
اداره بق غرب مازندران برای تعویض کنتور مبلغ ۶ ملیون ۸۰ هزار تومان هزینه می‌گیرد که خلاف قانون و کفته های مسئولین است
ناشناس
|
Poland
|
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
3
پاسخ
پول ندارن
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fBM
tabnak.ir/005fBM