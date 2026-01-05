صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کدام کشور پاکیزه‌ترین نقطه جهان است؟

بسیاری از کشورها با بالاترین میزان پاکیزگی در اروپا قرار دارند، آنها سرمایه‌گذاری زیادی در انرژی پاک، توسعه پایدار و حمل‌ونقل عمومی کارآمد انجام داده‌اند به‌عنوان مثال، ویژگی کشور فنلاند، حفاظت استثنایی از منابع آب و جنگل و از ویژگی‌های دانمارک، تولید قوی انرژی تجدیدپذیر است.
کدام کشور پاکیزه‌ترین نقطه جهان است؟

کشور پاک، نشان‌دهنده کیفیت زندگی بهتر ساکنان است و همچنین این فرصت را فراهم خواهد کرد که زندگی را برای نسل‌های آینده تضمین کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، برای بسیاری از افراد، پاکیزگی، کیفیت هوا و محیط زیست سالم به اندازه فرصت‌های شغلی یا هزینه‌های زندگی مهم است. کشور‌هایی که در پایداری سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند کیفیت زندگی بهتری را ارائه دهند، به ویژه برای خانواده‌ها، کارکنان دورکار و بازنشستگانی که می‌خواهند از فضا‌های امن و خدمات عمومی پاک لذت ببرند.

چگونه پاکیزگی اندازه‌گیری می‌شود؟

شاخص عملکرد زیست‌محیطی یا EPI شناخته‌شده‌ترین چارچوب در این مسیر است. این شاخص، کشور‌ها را در طیف وسیعی از دسته‌بندی‌هایی ارزیابی می‌کند که به‌طور مستقیم به سلامت جمعیت‌های محلی و اکوسیستم‌ها مربوط می‌شوند. این موارد شامل کیفیت هوا، استاندارد‌های آب آشامیدنی، سیاست‌های اقلیمی، نتایج بهداشت عمومی، تنوع زیستی و حفاظت از زیستگاه‌ها و مدیریت پسماند و مواد شیمیایی است.

فنلاند، تمیزترین کشور جهان شناخته می‌شود. این کشور در تمام اقدامات زیست‌محیطی عملکرد بسیار خوبی دارد. بیش از ۷۵ درصد از مساحت آن جنگل است و تعهد فرهنگی قوی برای حفاظت از طبیعت وجود دارد. سطح آلودگی همچنان بسیار پایین و دسترسی به آب آشامیدنی سالم تقریبا جهانی است. شهر‌های فنلاند همچنین به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و کاهش انتشار کربن ادامه می‌دهند. فنلاند محیطی پاک برای زندگی، استاندارد بالای خدمات عمومی و سبک زندگی را ارائه می‌دهد که تفریح در فضای باز را تشویق می‌کند.

۱۰ کشور برتر پاکیزه جهان در سال ۲۰۲۵

به‌عنوان مثال، ویژگی کشور فنلاند، حفاظت استثنایی از منابع آب و جنگل و از ویژگی‌های دانمارک، تولید قوی انرژی تجدیدپذیر است. ایسلند نیز با شبکه برق پاک تامین شده توسط انرژی زمین گرمایی و آبی و سوئیس با مدیریت موثر پسماند و سیستم‌های بازیافت شناخته می‌شوند.

سوئد، رهبر جهانی در رفتار پایدار مصرف‌کننده، نروژ نیز کشوری با انتشار کم گاز‌های گلخانه‌ای با پشتیبانی از انرژی آبی و حمل ونقل الکتریکی است. لوکزامبورگ دارای فضا‌های سبز گسترده و کنترل کیفیت هوا، اتریش دارای سیاست‌های زیست‌محیطی حفاظتی در سراسر مناطق آلپ است، ایرلند با بهبود در انرژی سبز و توسعه شهری و هلند با تمرکز بر کاهش ضایعات و دوچرخه‌سواری برای حمل‌ونقل شناخته می‌شوند.

این مکان‌ها برای افرادی که به سلامت، ایمنی و دسترسی به فضا‌های اجتماعی تمیز اهمیت می‌دهند، بسیار مناسب و معمولا دارای استاندارد بالایی از آموزش و مراقبت‌های بهداشتی هستند.

دیگر کشور‌ها شامل آلمان، انگلیس، ژاپن، کانادا، نیوزیلند، استرالیا، فرانسه، اسپانیا، سنگاپور و پرتغال است. فراتر از ۲۰ کشور برتر، کشور‌هایی مانند استونی، اسلوونی و کاستاریکا با بهبود سریع محیط زیست و سیاست‌های قوی حفاظتی شناخته شده‌اند و برخی از آنها ممکن است در سال‌های آینده رتبه‌های بالاتری را کسب کنند.

چرا پاکیزگی مهم است؟

محیط‌های پاک از سبک زندگی سالم‌تر و لذت‌بخش‌تر پشتیبانی می‌کنند که فوایدی ازجمله خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های تنفسی، آب آشامیدنی سالم و کیفیت غذای سالم‌تر، فضا‌های سبز عمومی بیشتر برای تفریح و تناسب اندام، کاهش استرس به دلیل فضا‌های آرام‌تر و کمتر آلوده و مسکن و زیرساخت‌های شهری تمیزتر دارند.

خانواده‌ها به ویژه برای مقاصدی که کودکان می‌توانند در آنها با مناطق بازی امن و ریسک زیست‌محیطی کم رشد کنند، ارزش قائل هستند.

