قیمت خودرو امروز 15 دی ماه

قیمت خودرو امروز 15 دی 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 15 دی ماه

قیمت خودرو امروز 15 دی 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو تحت تاثیر نوسانات ارزی و کاهش عرضه، وارد فاز ناپایداری شده است. به باور کارشناسان، در ماه‌های گذشته قیمت خودرو کمتر از رشد دلار افزایش یافته و همین موضوع باعث انباشته شدن فشار قیمتی در بازار شده است؛ فشاری که اکنون به‌تدریج در حال تخلیه است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در چنین شرایطی، محدودیت در واردات، افت تولید خودروهای مونتاژی و مشکلات تولید خودروهای داخلی، عرضه را کاهش داده و نگاه سرمایه‌ای به بازار را تقویت کرده است. با این حال، بازار خودرو ظرفیت محدودی برای رشد قیمت دارد و پس از یک دوره افزایش، احتمال ورود به رکود نسبی وجود دارد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 15 دی ماه

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر همین اساس، این سدان داخلی 23 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 268 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (TU5P) نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ یک میلیارد و 292 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

کوییک RS رشد بهای هفت میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 813 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، ساینا GX دوگانه‌سوز افت بهای پنج میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی 900 میلیون تومان سقوط کرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 15 دی ماه

لوکانو L8 رشد بهای 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ معاملاتی 6 میلیارد و 230 میلیون تومان معامله شود. از طرف دیگر، بک X3 نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد و 20 میلیون تومان ایستاد.

چانگان CS35 نسبت به روز گذشته 80 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 3 میلیارد و 40 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود. از طرف دیگر، هایما S7 پرو افت بهای 75 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 870 میلیون تومان رسید.

تیگو 7 هیبرید افزایش بهای 50 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ معاملاتی سه میلیارد و 950 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، X22 پرو دستی نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 720 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

