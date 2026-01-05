هشدار! تا حد امکان رسید کاغذی نگیرید
کارشناس اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو نسبت به وجود مواد شیمیایی مختلکننده هورمون بدن موسوم به بیسفنولها هشدار داد.
سوگند کاخکی گفت: بیسفنولها میتوانند تعادل هورمونی بدن را برهم بزنند و پیامدهای جدی برای سلامت افراد داشته باشند. این مواد در زندگی روزمره ما حضور دارند و اغلب بدون آگاهی با آنها مواجه میشویم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ افزود: در رسیدهای خرید، بانکی و پارکینگها از بیسفنولها برای ظاهر شدن رنگ استفاده میشود و از طریق تماس پوستی جذب بدن میشوند. این موضوع برای کارکنان فروشگاهی که روزانه با حجم زیادی از رسیدها سروکار دارند، یک ریسک شغلی است.
این کارشناس غذا و دارو ادامه داد: بیسفنولها تنها در رسیدها دیده نمیشوند؛ آنها در بستهبندی مواد غذایی، ظروف پلاستیکی بهویژه در تماس با حرارت، برخی ظروف یکبارمصرف و لوازم پلاستیکی غیراستاندارد کودکان و تجهیزات پزشکی هم وجود دارند.
