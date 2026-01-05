صفحه خبر لوگوبالا تابناک
هشدار! تا حد امکان رسید کاغذی نگیرید

کارشناس اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو نسبت به وجود مواد شیمیایی مختل‌کننده هورمون بدن موسوم به بیسفنول‌ها هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۳۲
| |
4069 بازدید
|
۲
 
هشدار! تا حد امکان رسید کاغذی نگیرید

 

 سوگند کاخکی گفت: بیسفنول‌ها می‌توانند تعادل هورمونی بدن را برهم بزنند و پیامدهای جدی برای سلامت افراد داشته باشند. این مواد در زندگی روزمره ما حضور دارند و اغلب بدون آگاهی با آن‌ها مواجه می‌شویم.

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ افزود: در رسیدهای خرید، بانکی و پارکینگ‌ها از بیسفنول‌ها برای ظاهر شدن رنگ استفاده می‌شود و از طریق تماس پوستی جذب بدن می‌شوند. این موضوع برای کارکنان فروشگاهی که روزانه با حجم زیادی از رسیدها سروکار دارند، یک ریسک شغلی است.

این کارشناس غذا و دارو ادامه داد: بیسفنول‌ها تنها در رسیدها دیده نمی‌شوند؛ آن‌ها در بسته‌بندی مواد غذایی، ظروف پلاستیکی به‌ویژه در تماس با حرارت، برخی ظروف یک‌بارمصرف و لوازم پلاستیکی غیراستاندارد کودکان و تجهیزات پزشکی هم وجود دارند.

رسید کاغذی مواد شیمیایی هورمون بیسفنول اس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
14
پاسخ
رسید که میگیریم بسیاری از مواقع اضافه برداشت می‌کنند
اگر نگیریم چه شود
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
درستش اینه خود صاحب حساب کارت بکشد و رمز هم خودش بزند و کاغذ هم برندارد به خاطر مسایل بهداشتی
