سرقت موبایل با پوشش اولیای دانش‌آموزان

سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: بعد از مراجعه چندین شهروند به کلانتری ۱۷۱ شهید مصطفی خمینی و طرح شکایت مبنی بر سرقت موبایل به روش کش رو زنی، عوامل عملیات کلانتری برای دستگیری سارق یا سارقان این سرقت‌ها دست به کار شدند.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۳۰
| |
1527 بازدید
سرقت موبایل با پوشش اولیای دانش‌آموزان

 

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری زن سارق موبایل که در مدارس از اولیای دانش آموزان اقدام به سرقت می‌کرد، خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: بعد از مراجعه چندین شهروند به کلانتری ۱۷۱ شهید مصطفی خمینی و طرح شکایت مبنی بر سرقت موبایل به روش کش رو زنی، عوامل عملیات کلانتری برای دستگیری سارق یا سارقان این سرقت‌ها دست به کار شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: در طی تحقیقات ویژه پلیسی، تیم عملیات کلانتری مذکور با بررسی دوربین‌های مداربسته برخی از این مدارس موفق به شناسایی سارق که با پوشش اولیای دانش آموزان وارد مدرسه می‌شد و سرقت را انجام می‌داد شدند که بلافاصله با مراجعه به منزل این متهم و انجام بازجویی در آن محل، این سارق زن را دستگیر و به کلانتری انتقال داد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در بازرسی‌های ابتدایی از این زن و منزلش تلفن همراه سرقتی نیز کشف شد و به مالباخته تحویل داده شد و این متهم با اظهار پشیمانی، به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شد.

سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان محترم در صورت امکان تلفن همراه خود را در معرض دید همگان قرار ندهند و در اماکن عمومی از هندزفری استفاده کرده و در صورت بروز هرگونه سرقت مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

دانش آموزان دوربین مداربسته سارق زن سرقت
